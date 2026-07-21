ครม.อนุมัติขรก. พนง.รัฐ รัฐวิสาหกิจ ลาร่วมโครงการอุปสมบทบวชชี อุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบขรก.ทุกประเภท พนง.ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรม อุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (21ก.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรม อุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย - เนปาล ระหว่างวันที่ 7-19 สิงหาคม 2569 โดยไม่ถือเป็นวันลา
สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐจากทุกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป (อายุ 20 -75 ปี) รวมจำนวนทั้งสิ้น 220 คน ได้แก่ (1) สุภาพบุรุษ จำนวน 80 คน ได้เข้ารับการบรรพชา – อุปสมบท (2) สุภาพสตรี จำนวน 80 คน ได้เข้ารับการบวชชีพรหมโพธิ (3) สุภาพบุรุษ - สุภาพสตรี จำนวน 40 คน ได้เข้ารับการถือบวชปฏิบัติธรรม และ (4) จิตอาสาคณะดำเนินโครงการฯ จำนวน 20 คน
โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนา รวมถึงแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณความดี ปฏิบัติธรรรมถวายเป็นพระราชกุศล จึงเห็นควรส่งเสริมให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงค์จะอุปสมบทอุทิศถวายพระราชกุศล มีโอกาสเข้าร่วมอุปสมบทโดยทั่วกัน โดยให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ