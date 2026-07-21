ครม.เคาะแผนประมง 5 ปี ฟื้นทรัพยากรสัตว์น้ำ แก้ผิดกม. ดันอุตสาหกรรมประมงไทยสู่มาตรฐานโลก

ครม.เห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมง 66-70 วางกรอบพัฒนาทั้งระบบ มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ แก้ปัญหาผิดกม. ยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันอุตสาหกรรมประมงไทย สร้างความมั่นคงทางอาหารและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน
วันนี้ (21ก.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมง พ.ศ. 2566-2570 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาการประมงของประเทศในระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และกติกาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมยกระดับการประมงไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาคการประมงไทยเป็นฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังเผชิญความท้าทายจากทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดลง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และมาตรฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายและแผนฉบับนี้เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาการประมงไทยทั้งระบบ ตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากร การบริหารจัดการการทำประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไปจนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง
แผนดังกล่าวกำหนดแนวทางขับเคลื่อนผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ ครอบคลุมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน การยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการ การพัฒนามาตรฐานสินค้า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยในตลาดโลก
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า การเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมประมง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าประมงไทยในตลาดโลก เพื่อให้ภาคการประมงเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน