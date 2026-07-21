"อนุทิน" สั่งทุกหน่วยงานขับเคลื่อนผลหารือไทย–จีน เร่งทำ Action Plan ดัน 15 ข้อตกลงสู่การปฏิบัติ

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนผลหารือไทย–จีน เร่งทำ Action Plan ดัน 15 ข้อตกลงสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว
วันที่ (21 กรกฎาคม 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 15/2569 ณ ห้อง 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยการหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ทั้งสองฝ่ายยืนยันยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทย–จีน ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การค้าและการลงทุน ความมั่นคง การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้า
การเยือนครั้งนี้ยังมีการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ (MOU) รวม 15 ฉบับ ครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย AI การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรม การสำรวจอวกาศ การส่งออกสัตว์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ การสาธารณสุข และสาขาสำคัญอื่น ๆ พร้อมทั้งหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีน เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ Data Center, Cloud Infrastructure, AI และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เทคโนโลยี เสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในแต่ละด้าน พร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงาน ปปง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)