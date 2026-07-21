ครม.ไฟเขียวโยก "รพีภัทร์" จากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นปลัดกระทรวง ตั้ง "กฤชเทพ" เป็นเลขาฯ รมว.คมนาคม

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.แต่งตั้งในกระทรวงคมนาคม ตั้ง 3 วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา อนุมัติ "กฤชเทพ" เป็นเลขาฯรมว. พร้อมโยก "รพีภัทร์" จากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นปลัดกระทรวง
วันที่ (21 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ประจำวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในส่วนราชการต่าง ๆ รวม 3 ราย ดังนี้
1.นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา วิชาชีพเฉพาะด้าน วิศวกรรมโยธา (สำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท
2.นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา วิชาชีพเฉพาะด้าน วิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง
3 นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา วิชาชีพเฉพาะด้าน วิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้ง นายกฤชเทพ สิมลี เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์
รัชกิจประการ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 57 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป