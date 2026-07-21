ครม.ไฟเขียวปรับมาตรการภาษีหนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มสิทธิหักลดหย่อนภาษี–ขยายสิทธิประโยชน์ถาวร

ครม.เห็นชอบปรับปรุงมาตรการภาษีหนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มสิทธิหักลดหย่อนภาษี–ขยายสิทธิประโยชน์ถาวร เสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบางและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม) เพื่อขยายระยะเวลาและเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีศักยภาพในการดำเนินกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชน รวมทั้งสร้างการจ้างงานแก่กลุ่มเปราะบางได้มากขึ้น
สาระสำคัญของมาตรการ ประกอบด้วย การขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมให้ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยสามารถนำไปหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 1 เท่า ผ่านระบบ e-Donation ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด จากเดิมที่สิทธิครอบคลุมเฉพาะนิติบุคคลและสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566
นอกจากนี้ ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จากเดิมหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 1 เท่า เป็น 2 เท่า สำหรับรายการที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 รวมทั้งขยายการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนทรัพย์สินหรือบริจาคทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ร่างพระราชกฤษฎีกายังผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจดแจ้งความประสงค์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยกำหนดระยะเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และลดปัญหาการพลาดสิทธิจากข้อจำกัดด้านระยะเวลา
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันวิสาหกิจเพื่อสังคมมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและพัฒนาสังคม โดยมีการจ้างงานรวมกว่า 11,500 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการจ้างงานกลุ่มเปราะบางกว่า 6,600 คน การปรับปรุงมาตรการภาษีครั้งนี้จึงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนร่วมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายกิจการและเพิ่มโอกาสการจ้างงานแก่ผู้ที่สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในฐานะกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคม การปรับปรุงมาตรการภาษีครั้งนี้จะช่วยให้การสนับสนุนมีความต่อเนื่องและครอบคลุมมากขึ้น เสริมความเข้มแข็งให้วิสาหกิจเพื่อสังคม ขยายการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ” นางสาวลลิดา กล่าว