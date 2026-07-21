"หมอเปรม" ซัดลาออกไม่ใช่จบ! จี้สอบย้อนหลังอดีตเลขาฯ สกสค. ลั่นอย่าให้ "โยนผ้าแล้วลอยนวล"

"สว.เปรมศักดิ์" จี้กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าตรวจสอบอดีตเลขาธิการ สกสค.อย่างถึงที่สุด แม้เจ้าตัวจะยื่นลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ตาม พร้อมย้ำว่าการใช้เงินหลวงและการบริหารราชการต้องมีผู้รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ภายหลังนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการ สกสค. ลงนามแต่งตั้งนายสมใจ วิเศษทักษิณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้รักษาราชการแทนเลขาธิการ สกสค. ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภายหลังนายพีระพันธ์ เหมะรัต ลาออกจากตำแหน่ง
นพ.เปรมศักดิ์ ระบุว่า การลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากตนเปิดอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภา ก่อนปิดสมัยประชุม ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานของอดีตเลขาธิการ สกสค. จนกลายเป็นแรงกดดันสำคัญ นี่คือโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องสรรหาเลขาธิการ สกสค. คนใหม่ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยที่ผ่านมา
นพ.เปรมศักดิ์ ยังเสนอว่า ผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการศึกษาโดยตรง ไม่ใช่บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเข้าใจระบบงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจที่อาจถูกตั้งข้อครหาว่า มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงบประมาณ
นพ.เปรมศักดิ์ ยังยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งกรณีหนังสือเรียนขาดแคลนกว่า 2,000 โรงเรียน ทั้งที่เปิดภาคเรียนมาแล้วกว่า 1 เดือน ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงข้อร้องเรียนเรื่องการเบิกจ่ายเงินที่อาจไม่เป็นไปตามระเบียบ และการได้รับเงินซ้ำซ้อน จนอยู่ระหว่างการตรวจสอบภายในกระทรวง
เมื่อถูกถามว่า ควรมีการตรวจสอบย้อนหลังอดีตเลขาธิการ สกสค. หรือไม่ นพ.เปรมศักดิ์ ยืนยันว่า เป็นเรื่องจำเป็น เพราะการลาออกไม่ควรหมายถึงการสิ้นสุดความรับผิดชอบ หากพบว่ามีการใช้เงินหลวงผิดระเบียบ มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบและเอาผิดตามกฎหมาย
"จะลาออกแล้วทุกอย่างจบไม่ได้ เงินหลวงต้องมีคนรับผิดชอบ และต้องทำให้เป็นบทเรียนกับผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในอนาคต" นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว
สว.เปรมศักดิ์ ยังระบุว่า ผู้ที่จะเข้ามาเป็นเลขาธิการ สกสค. ควรยึดประโยชน์ของครู บุคลากรทางการศึกษา และประเทศชาติเป็นสำคัญ ไม่ใช่มององค์กรแห่งนี้เป็นช่องทางสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือใช้ตำแหน่งแสวงหาผลตอบแทนส่วนตัว
"การตรวจสอบของวุฒิสภาในวาระกระทู้สดที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม และเมื่อเปิดสมัยประชุมวุฒิสภาในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ หากยังพบปัญหาหรือความไม่โปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ ผมพร้อมใช้กลไกของวุฒิสภาเดินหน้าตรวจสอบและเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้ปัญหาที่สะสมมายาวนานถูกปล่อยผ่านอีกต่อไป"นพ.เปรมศักดิ์ ยังกล่าว