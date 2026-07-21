"อนุทิน" อ้างปมทุจริตท้องถิ่นเริ่มกระจ่าง ปล่อย กสถ.-ก กลาง จัดการเอง ลั่นสาวถึงใครโดนคนนั้น! สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

นายกฯ ย้ำปล่อยการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย ตอนนี้เริ่มกระจ่ายหลายเรื่อง ไม่ก้าวก่ายการทำงานของ กสถ. และ ก กลาง พร้อมยืนยันหน่วยงานตรวจสอบทั้งตำรวจ ป.ป.ช. ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเดินหน้าสืบสวนเต็มที่ ลั่น "สาวถึงใครก็โดนคนนั้น" หากพบเส้นเงินเชื่อมโยงถึงผู้ใดก็ต้องรับผิดตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น วันที่ 23 ก.ค. จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก กลาง) ด้วยตัวเองหรือไม่ว่า เขามีขั้นตอนอยู่แล้วตรงนี้เราไปก้าวก่ายไม่ได้ ส่วนตนจะไปเป็นประธานเองหรือไม่นั้นคงต้องดูเอกสาร หากมีเอกสารอะไรมาจะพิจารณาจากเอกสาร เห็นว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เขามีมติ มาแต่ตอนนี้ตนยังไม่เห็นอย่างเป็นทางการ แต่ปกติตั้งแต่เข้ามาตนมอบให้ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ดูแล
เมื่อถามว่านายอนุทิน เคยบอกว่าจะเป็นประธานการประชุม ก กลาง เองวันที่ 23 ก.ค. นายอนุทิน กล่าวว่า “ถ้ามีปัญหา แต่รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มกระจ่างในหลายเรื่อง ก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการทุกอย่างจะได้ถูกดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรม ยึดข้อกฎหมายเป็นหลักไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงใดๆ”
เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตมติของ กสถ. สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอมติ ก กลาง ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงนี้คนนึงก็พูดอย่าง อีกคนก็พูดอย่าง ตนก็ต้องให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี และปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งแต่ละคณะกรรมการก็ต้องดำเนินการทุกอย่างไปสุดซอยก่อน การตีความเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบ ถ้าเขาไม่พอใจก็ใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้อง ร้องเรียน อุทธรณ์ ก็ว่ากันไป เมื่อถามว่าจะไม่นับคะแนนกันใหม่แล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่ กสถ. ก กลาง
เมื่อถามอีกว่าตัวการใหญ่ที่ดำเนินการเรื่องนี้มีมากกว่าที่ถูกจับกุมไปแล้ว 3 คนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้มีสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง มีการแจ้งความเพิ่มโดย กสถ. และกรมปกครองส่วนท้องถิ่น สถ. ก็ได้แจ้งความในฐานะผู้เสียหาย และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ทำเรื่องนี้และประสานงานกับตำรวจอยู่ ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลเลย เพราะหน่วยงานที่ติดตามเรื่องนี้เพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้น และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ทำงานกันแบบเต็มที่เพราะถือว่าทุกคนมีพื้นฐานความเป็นข้าราชการก็รู้สึกแย่ที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
เมื่อถามว่า จะอธิบายสังคมอย่างไรเพราะเหตุการที่เกิดขึ้นทุกคนพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและพรรคการเมือง นายอนุทิน กล่าวว่า นี่คือรัฐบาลไม่ใช่พรรคการเมือง ข้อสั่งการที่รัฐบาลได้แจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีเรื่องการทุจริต รัฐบาลไม่สามารถให้มีข้าราชการเพิ่มใหม่เข้ามาด้วยการสอบที่ทุจริต ด้วยสอบตกแล้วเป็นสอบได้ สอบได้เป็นสอบตกไม่ได้ สอบได้ก็ต้องได้ เขาอุตส่าห์เขียนทีโออาร์แล้วว่าคะแนนต้องเป็นตามลำดับคะแนน แล้วคนสอบตกจะไปแย่งคนที่สอบได้อย่างไร ต้องอธิบายด้วยการกระทำ ด้วยการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า จะสาวถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มันถึงใครก็ถึงคนนั้น สาวถึงใครก็ต้องโดน อย่างที่บอก ป.ป.ช. ตำรวจ และหน่วยงานตรวจสอบ ปปท. และยังมีคณะของนายปกรณ์ แต่ละคนเชื่อว่ามีความชำนาญในการดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าการตรวจสอบเส้นเงินหลายคนบอกว่ายังไปไม่ถึงไหนจะชี้แจงประชาชนอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ถึงคนไหนก็คนนั้นไม่ต้องห่วงรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้กล้ากระทำผิดหรือไม่ เมื่อถามอีกว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะเข้ามาตรวจสอบด้วยหรือไม่เพราะทางปปง.บอกว่ายังไม่มีใครสั่งการ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องสั่งด้วยหรือ เขามีหน้าที่ตรวจ หากมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้น เช่นหากสื่อนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตัวเอง วันละ 5 แสน 10 วันติดต่อกันเดี๋ยวชื่อก็โผล่ที่ ปปง.เอง มันไม่ต้องสั่ง เป็นหน้าที่ที่เขาต้องดำเนินการเองอยู่แล้ว เมื่อถามว่า นายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่ามีเส้นเงินไปถึงรัฐมนตรีตึกสีขาว ได้ตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จะตึกสีขาว ตึกสีครีมถ้าไปถึง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแค่นั้นเอง