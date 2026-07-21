รมต.สุขสมรวย ทำคลอด SML ครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี สิ้นสุดการรอคอยหลัง "อนุฯ SML พลัส" ไฟเขียวนำร่อง 349 โครงการ วงเงินกว่า 99.5 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ยุคของนางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วานนี้ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคง หรือ "อนุฯ SML พลัส" ได้ประชุมครั้งที่ 4/2569 โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ SML พลัส ครั้งที่ 1 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นำผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมวันที่ 27 กรกฎาคม 2569
สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก เป็นโครงการที่ยื่นคำขอไว้และตกค้างมาเป็นเวลานานกว่า 3 ปี โดยมีจำนวน 349 โครงการ คิดเป็นวงเงินงบประมาณรวมกว่า 99,500,000 บาท ถือเป็นก้าวแรกของการเดินหน้าโครงการ SML พลัส หลังการรอคอยที่ยาวนานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะเร่งรัดเสนอคำขอรับการสนับสนุนโครงการที่เหลือเข้าสู่การพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยวางกรอบการพิจารณาคำขอในช่วง เดือนสิงหาคม-กันยายน 2569 เพิ่มเติมให้ได้ในวงเงินหลักพันล้านบาทขึ้นไป
โดยการพิจารณาอนุมัติวงเงินดังกล่าว คาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป