"อนุทิน" สั่งเร่งอำนวยความสะดวกอุทธรณ์บัตรคนจน คมนาคมเตรียมเว้นค่าตรวจสอบครอบครองรถ รอ ครม.เคาะขยายเวลายื่นอุทธรณ์สัปดาห์หน้า

"สิริพงศ์" เผยนายกฯ สั่งทุกหน่วยงานเร่งอำนวยความสะดวก ปชช.ยื่นอุทธร์บัตรสวัสดิการ คมนาคมเตรียมยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจสอบครอบครองรถ เพิ่มช่องทางยื่นผ่านแอปฯ "ทางรัฐ" ธนาคาร สำนักงานขนส่ง และที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ แนะรอฟังมติ ครม.สัปดาห์หน้า ขยายเวลายื่นอุทธรณ์
วันนี้(21 ก.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยจะจัดเตรียมพื้นที่รองรับการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนกรณีที่ประชาชนไม่สามารถเดินทางมายื่นเรื่องด้วยตนเอง จะมีการลงพื้นที่สำรวจและอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม
ขณะที่กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ได้รับมอบหมายให้พิจารณามาตรการต่าง ๆ ภายใต้กรอบกฎหมาย เพื่อช่วยลดภาระและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยในเบื้องต้นได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ส่วนกรณีรถที่มีทะเบียนค้างชำระเป็นเวลานาน ซึ่งตามกฎหมายต้องชำระภาษีย้อนหลังหากจะดำเนินการยกเลิกทะเบียนนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย และอาจต้องมีการปรับปรุงระบบทะเบียนสำหรับรถที่ค้างอยู่ในระบบเป็นเวลานานด้วย
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนรอฟังมติ ครม.ในสัปดาห์หน้า เพื่อป้องกันความสับสน โดยแนวทางเบื้องต้นที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้คือ การขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งยังต้องรอความชัดเจนของหลักเกณฑ์จากกระทรวงการคลังอีกครั้ง
สำหรับช่องทางการยื่นอุทธรณ์ ประชาชนสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง หรือหากประสงค์จะยื่นเอกสารด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงสำนักงานขนส่งทางบกทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ว่าการอำเภอ ซึ่งจะจัดระบบนัดหมายและลงพื้นที่ให้บริการในระดับหมู่บ้าน ทั้งในรูปแบบอำเภอเคลื่อนที่หรือการให้บริการ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการยื่นอุทธรณ์ได้มากที่สุด