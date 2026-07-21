ปลัด มท.ปัดตอบปมอำนาจ กสถ.เพิกถอน ขรก.ท้องถิ่น โบ้ยฟังเทป ก่อนเร่งฝีเท้าเดินหนีสื่อ

ปลัดมหาดไทย ปัดตอบอำนาจ กสถ.ปมเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น บอกพูดไปหมดแล้ว ให้ไปฟังเทป ก่อนเร่งฝีเท้าเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันที
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดดระทรวงมหาดไทย ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการเพิกถอนข้าราชการว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ตนพูดไปหมดแล้ว ผ่านสื่อไทยพีบีเอส ให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้ว
เมื่อถามย้ำว่า ตอนนี้มีคนท้วง อาจจะไม่ใช่อำนาจของ กสถ.สรุปว่าเป็นอำนาจของ กสถ. หรือต้องใช้อำนาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) นายอรรษิษฐ์ กล่าวย้ำว่า ให้ไปฟังเทป เพราะพูดไปหมดแล้ว
ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะสามารถอธิบายให้ชัดเจนได้หรือไม่ สื่ออยู่ตรงนี้หลายช่อง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบเหมือนเดิมว่า พูดไปหมดแล้ว ให้ไปฟังไทยพีบีเอส พร้อมหันไปบอกสื่อไทยพีบีเอสช่วยสื่อให้หน่อย พร้อมเร่งฝีเท้าเดินหนีขึ้นตึกไทยทันที