กมธ.งบ 70 ถึงคิวก.พลังงาน "วีระ" จี้ตั้งกก.ให้ครบตัดสินค่าไฟ แผน PDP เสร็จปีนี้หรือไม่ สนพ.โบ้ยอนุกก.แก้สัญญาโรงไฟฟ้า

‘กมธ.งบฯ 70’ ถลกงบก.พลังงาน ‘วีระ’ ชี้ กกพ.เหลือกก. 4 คนตัดสินค่าไฟ จี้ตั้งให้ครบ 7 ถามแผน PDP เสร็จปีนี้หรือไม่ "คริส" จี้เลิกอุ้มเอทานอล-ลดค่าพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า-เปิดนำเข้าน้ำมันเสรี สนพ.เผยแผน PDP ใหม่พร้อมฟังความเห็นสาธารณะ แจง อนุกก.แก้เงื่อนไขสัญญาโรงไฟฟ้า
วันที่ (20 กรกฎาคม) เมื่อเวลา 16.10 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน กมธ.ฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม วาระพิจารณามาตรา 18 งบประมาณกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในกำกับ
ช่วงหนึ่งนายวีระ ธีระภัทรานนท์ กมธ.ฯ สอบถามว่า เรื่องตัดงบเป็นเรื่องที่ตนไม่ถนัด พวกท่านต้องไปดีเฟนท์กันเองในคณะอนุกรรมาธิการแต่ละชุด ตนจะไม่ไปยุ่งตรงนั้น แต่อย่าพูดถึงเรื่องงบประมาณในส่วนของกระทรวงพลังงานที่ในปีนี้มีงบประมาณลดลงจากปี 2569 จำนวนกว่า 5 ร้อยล้านบาท และหากมีทางที่ตนสามารถเพิ่มให้ได้ตนก็จะเพิ่มให้ เนื่องจากกระทรวงมีงบประมาณ 2 พันล้าน แต่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบมีมาก เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันที่ประชาชนจ่าย 3 ล้านล้านบาทที่หากบริหารจัดการผิดจะซวยทั้งประเทศ
นายวีระ กล่าวต่อว่า ตนไม่ทราบว่าใครต้องรับผิดชอบระหว่างฝ่ายประจำหรือฝ่ายการเมืองในการคัดเลือกบุคคลมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ต้องมี 7 คนแต่ปัจจุบันตั้งแต่ปี 2567 ยังหาคนอีก 3 คนมาไม่ได้ ตอนนี้เราปล่อยให้คน 4 คนเป็นคนตัดสินใจค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายแพง รวมถึงนโยบายที่สำคัญ แบบนี้ตนมองว่าไม่เข้าท่า
นายวีระ กล่าวอีกว่า มีหนึ่งสิ่งที่ตนอยากให้ช่วยผลักดันคือการที่เราแยกการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ออกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง เอาไว้คนละกระทรวง เป็นการตัดสินใจทางการเมืองเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขายส่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงขายปลีก แต่มันอยู่คนละที่ ฉะนั้น ต้องนับหนึ่งแล้วนำมาอยู่ที่เดียวกันไม่เช่นนั้นจะทะเลาะกันตาย ถึงเวลาก็เกี่ยงกัน จึงขอฝากเรื่องนี้ด้วย รวมถึงเรื่องแผน PDP ในปีนี้ต้องเสร็จได้แล้ว
ด้านนายคริส โปรตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจ ในฐานะกมธ.ฯ สอบถามว่า 1.กระทรวงพลังงานมีแผนที่จะลด ละ เลิกการใช้เอทานอล (Ethanol) หรือไม่ ในเมื่อวันนี้ต้นทุนในการผลิตแพง จะนำไปผสมน้ำมันทำไม หากยังทำต่อก็คือการปล้นประชาชนทั้งประเทศที่เป็นคนยากคนจน เพื่อไปสนับสนุนโรงกลั่นเอทานอล 2.เรื่องค่าไฟที่แพงนั้นที่สส.มีการพูดกันว่าจะลดค่าพร้อมจ่ายโรงผลิตต่างๆ ขณะนี้ทำไปถึงไหนแล้ว มีแนวทางหรือไม่ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้จริง เพราะวันนี้เราช่วยเหลือโรงไฟฟ้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่เป็นเศรษฐีทั้งหมด แต่เรากลับมารีดเลือดเอากับปูกับประชาชน ขอกระทรวงพลังงานช่วยตอบว่ามีแผนที่จะช่วยเหลือในส่วนนี้อย่างไร
นายคริส กล่าวต่อว่า 3.การที่จะเปิดให้ค้าขายไฟฟ้าได้เสรีมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร จะสามารถเลือกผู้ให้บริการได้หรือไม่ และมีข่าวว่าจะมีการทำสมาร์ทกริด (Smart Grid) แผนไปถึงไหน และจะใช้เงินจากตรงไหน 4.เรื่องวิกฤตพลังงาน ช่วงที่น้ำมันแพงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ประชาชนหาเติมไม่ได้ น้ำมันหายไปจากคลัง
นายคริส กล่าวอีกว่า ฉะนั้น จึงขอถามว่าในเมื่อวันนี้เราเห็นแล้วว่าผู้ร้ายคือโรงกลั่น แล้วในประเทศไทยมีโรงกลั่นแค่ 6 โรง ท่านสามารถที่จะเปิดใบอนุญาตโครงการเพิ่มได้หรือไม่ ในเมื่อโรงกลั่นที่มีอยู่ไม่อยากขายน้ำมันให้ประชาชน หากเปิดไม่ได้ เปิดใบอนุญาตนำเข้าน้ำมันเสรีเลยได้หรือไม่ นอกจากนี้ ขอถามเรื่องของเงินที่เราจ่ายให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 2.1 หมื่นล้านบาท ท่านจ่ายให้กับบริษัทไหน เท่าไหร่ แล้วบริษัทเหล่านั้นไปซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทผลิตชิ้นส่วนของใคร ตนมองว่าอาจจะไม่โปร่งใส อยากให้ไปเรียกดูว่าผู้ผลิตรถยนต์สั่งชิ้นส่วนจากโรงงาน จากเศรษฐีหรือนักการเมืองคนไหนในประเทศไทย
ขณะที่ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ชี้แจงว่า สำหรับแผน PDP ในปีนี้น่าจะเสร็จ เรียบร้อย ไม่ต้องกังวลเพราะมีความล่าช้ามานานแล้ว เราเองก็อยากทำให้เสร็จ เพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนรัฐบาลในหลายเรื่องก็มีการเปลี่ยนแปลงไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ วันนี้อยู่ที่อนุที่มีการตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วย และการทำแผน PDP ฉบับใหม่นี้จะมีการแก้ไขข้อกังวลในหลายเรื่องที่ภาคประชาชนและภาคสังคมให้ความสนใจ จะมีการจัดทำและนำไป Public Hearing ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
นายวัฒนพงษ์ ขี้แจงอีกว่า ส่วนคำถามของนายคริสเรื่องลดค่าพร้อมจ่ายโรงผลิตต่างๆ นั้น นายกรัฐมนตรีได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว โดยวันนี้ได้ดำเนินการเรื่องของการลดอายุสัญญา ไม่ให้เป็นสัญญาชั่วนิรันดร์ มีการกำหนดปีที่ชัดเจน และลดราคาโดยมีการผ่าน กพช.ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา และได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดโดยมีสภาพัฒน์ฯ เป็นเลขา เพื่อศึกษาเรื่องของการลดค่าเอพี เป็นแผนการที่จะมีการดำเนินการในอนาคตต่อไป
นายวัฒนพงษ์ ชี้แจงด้วยว่า ส่วนเรื่องของการเปิดตลาดเสรีที่นายคริสถามว่าจะสามารถเลือกผู้ให้บริการได้หรือไม่นั้น การเปิดตลาดเสรีจะเป็นการเปิดในส่วนของขายปลีก และในอนาคตจะมีแนวทางเช่นนี้ แต่จะมีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน