ปชน.แจงจ่อยื่นป.ป.ช.สอบ TH-AI Passport หลังถูกทวงถาม ชี้ "ไอซ์-ภาวุธ" ปกติเห็นต่าง อุบเตือนหรือไม่ด่า ค.

‘ณัฐพงษ์’ เผย ปชน. อยู่ระหว่างการยกร่างคำร้องยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบ TH-AI Passport หลังถูกถามไหนว่าจะยื่นทันทีที่ รบ.ยังดันต่อ แจงอีกรอบปม ‘รักชนก’ ฉะ ‘ภาวุธ’ เห็นต่างเป็นเรื่องปกติ ปัดตอบต้องตักเตือนหรือไม่ เหตุ ใช้คำ ค. ค่อนข้างรุนแรง
วันที่ (20 กรกฎาคม) เมื่อเวลา 12.50 น. ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี TH-AI Passport ที่จะมีการยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ตามหลักกฎหมาย ป.ป.ช.สามารถทำงานเชิงลึกตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องมีใครไปร้อง ส่วนคำร้องของพรรคประชาชนอยู่ระหว่างการยกร่างคำร้อง หากมีความชัดเจนจะมีการแถลงให้ทราบอีกครั้ง
เมื่อถามถึง กรณีที่นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความคล้ายสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการแลกคดีหรือไม่นั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วันหยุดที่ผ่านมาตนคุยกับนายภาวุธและได้ชี้แจงกับสังคมแล้วว่าโครงการดังกล่าวมีประเด็นอยู่ที่การจัดซื้อจัดจ้างผิดปกติ มีการลดสเป็ก ส่วนเรื่องความคุ้มค่าเป็นอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งพรรคประชาชนพยายามชี้ให้เห็นว่าความผิดปกติอยู่ที่ส่วนใด อย่าให้รัฐบาลบิดประเด็น เรื่องนี้อยู่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มคนที่อาจเกี่ยวข้องกับรัฐบาล
ต่อข้อถามว่า ภายหลังจากที่นายพาวุฒิโพสต์ข้อความดังกล่าว น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ก็ออกมาโพสต์ข้อความว่า ค. เช่นกัน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การทำงานร่วมกันเป็นปกติที่มีความเห็นต่างกันจากการที่ออกมาสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะ ย้ำว่าเรื่องนี้สาระสำคัญอยู่ที่ความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้าง และเราได้มีการพูดคุยกันโดยตลอด
เมื่อถามว่าคำว่า ค.ค่อนข้างรุนแรง ต้องมีการตักเตือนหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดอยู่แล้ว