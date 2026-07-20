มท.เปิดศูนย์วันสต๊อปเซอร์วิสทุกอำเภอ ช่วยเหลืออุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการ พร้อมจัดกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านพร้อมรับเรื่อง

มหาดไทย เปิดศูนย์วันสต๊อปเซอร์วิส ทุกอำเภอ อำนวยความสะดวกประชาชนอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้ จัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับเรื่องอุทธรณ์ พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าวในพื้นที่
วันที่ 20 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกนารีสโมสร นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงข่าวชี้แจงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 โดยนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า การตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก 2 ปี เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีบุคคลที่มีรายได้ แต่ยังได้รับการช่วยเหลือ จึงทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วง จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ซึ่งการลงทะเบียนใหม่ มีกฎเกณฑ์ที่ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงมากนัก ทำให้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้หยิบยกข้อสงสัยของประชาชนมาหารือร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า หลังจากประชาชนได้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิด้วยการลงพื้นที่ไปแล้ว ถือว่าเป็นข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ที่ทำร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.โดยใช้กลไกกรมการปกครองที่ได้รวบรวมรายชื่อสรุปผู้ได้รับสิทธิ แต่อย่างไรก็ตาม ยังเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ หากเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต หรือ แอปพลิเคชัน และอยู่ในพื้นที่ห่างใกล เดินทางด้วยความลำบาก กระทรวงมหาดไทย จะอำนวยความสะดวก โดยเปิดเป็นวันสต๊อปเซอร์วิส
ขณะที่ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิและไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยกรมการปกครอง ดำเนินการประสานงานกับจังหวัด อำเภอทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนผ่าน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำประปา ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ว่ายังมีการอุทธรณ์สิทธิได้ ซึ่งในกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือวันสต๊อปเซอร์วิส ที่อำเภอ ดังนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิจะยืนยันสิทธิเพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลได้จัดให้ หรือผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา สามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้
ส่วนประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวก จะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้ โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงไปรับเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกบริการในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการ โดยจะมีการวางแผนออกไปพบประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการนัดหมายวางแผน และแจ้งให้ประชาชนรับทราบต่อไป โดยเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เข้าใจว่าจะเข้าถึงทุกคน โดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการ ที่ได้ขยายเวลาออกไปอีก ซึ่งต้องรอมติที่ประชุม ครม.จึงแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้ง
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ ชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระดับพื้นที่ หากที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียน หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราว และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไป ขณะที่ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะใช้การประสานงาน หรือบุคลากร กลไกมหาดไทย ยินดีเป็นภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ ซึ่งจะรวบรวมข่าวสารทั้งหมดไปบริการถึงพื้นที่เพื่อลดภาระ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกัน ยังมอบหมายผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ปลัดจังหวัด ไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมด