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"อนุทิน" ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 20 กรกฎาคม 2569













"อนุทิน" ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน
"อนุทิน" ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน
"อนุทิน" ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน
"อนุทิน" ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน
"อนุทิน" ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน
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