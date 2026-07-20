เปิดภารกิจ "อนุทิน" วันสุดท้าย หารือประธานสภาประชาชน-นายกฯ จีน เป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15 ฉบับ

เปิดภารกิจ "อนุทิน" วันสุดท้ายในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ พบหารือประธานสภาประชาชนจีน-หารือนายกฯจีน ร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15 ฉบับ ยกระดับความร่วมมือเทคโนโลยี-ความมั่นคง-เศรษฐกิจ ก่อนเดินทางกลับไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 20 ก.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในวันสุดท้าย โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการกระชับความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือกับทางการจีนผ่านการลงนามความตกลงถึง 15 ฉบับ และการหารือกับนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน ณ มหาศาลาประชาชน
โดยภารกิจในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะเดินทางไปยังจัตุรัสเทียนอันเหมิน เพื่อเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน
จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังมหาศาลาประชาชนเพื่อหารือกับนายจ้าว เล่อจี้ (H.E. Mr. Zhao Leji) ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน
ต่อจากน้้นนายหลี่ เฉียง (H.E. Mr. Li Qiang) นายกรัฐมนตรีจีนจะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ห้อง North Hall โดยมีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ก่อนที่จะเข้าสู่การหารือแบบเต็มคณะ
ภายหลังการหารือ ผู้นำทั้งสองได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ (MOU) รวมทั้งสิ้น 15 ฉบับโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงที่รับผิดชอบในด้านต่างๆทั้งฝ่ายจีนและฝ่ายไทยเป็นผู้ลงนาม ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือเชิงหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการเยือนครั้งนี้ คือการที่นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ฉบับ ณ ห้อง Hebei มหาศาลาประชาชน ได้แก่
ร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสาขาสาธารณสุข ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกัน และสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบท พลังงานน้ำ และการชลประทาน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่น ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทาง Beidou ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทย - จีน ด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึก ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับองค์การอวกาศแห่งชาติจีน
ร่างข้อตกลงโครงการวิจัยร่วม ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชน ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักข่าวซินหัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักข่าว People's Daily แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และ ร่างบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่บริษัท Alibaba Group ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปด้านนวัตกรรมดิจิทัล [๒๘],
จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดลามะ (ยงเหอกง)ซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญในกรุงปักกิ่ง
ในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งในเวลา 16.00 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 19.40 น.