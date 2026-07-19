รัฐบาลยันราคาสินค้าจำเป็นต้องเป็นธรรม หลังต้นทุนลดจากช่วงพีค จับตาราคาอาหารจานเดียวด้วย

โฆษกรัฐบาล เผย ต้นทุนขนส่ง-บรรจุภัณฑ์ลดจากช่วงพีค รัฐบาลติดตามราคาสินค้าจำเป็น ต้องเป็นธรรม พร้อมย้ำจับตาราคาอาหารจานเดียวด้วย
วันนี้ (19ก.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิด แม้สถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลง โดยนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับตาราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียว เพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับราคาที่ค้างอยู่บนต้นทุนเดิม
“เรื่องปากท้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น และได้มีโครงการประคับประคองค่าครองชีพออกมาต่อเนื่อง อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามต้นทุนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ราคาพลังงาน วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง ไปจนถึงราคาจำหน่ายหน้าร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อต้นทุนลดลง ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม”
นางสาวรัชดา กล่าวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ล่าสุดกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และห้างค้าปลีกกว่า 80 ราย หารือร่วมกัน พร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจำเป็นในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญภาระค่าครองชีพ โดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และนมพร้อมดื่ม
“กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ขณะนี้ต้นทุนบางส่วนเริ่มลดลง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและค่าขนส่ง ซึ่งลดจากระดับสูงสุดในช่วงวิกฤติประมาณ 20% อย่างไรก็ตาม สินค้าบางส่วนยังเป็นสต๊อกที่ผลิตในช่วงต้นทุนสูง จึงต้องติดตามการปรับราคาตามรอบต้นทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ” นางสาวรัชดา กล่าว
สำหรับราคาอาหารจานเดียว กระทรวงพาณิชย์ติดตามตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบที่กระทบต้นทุนร้านอาหารโดยตรง เช่น ข้าวสารเหนียว เครื่องปรุง กุ้งขาว ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ผักชี พริก มะนาว และน้ำตาลทราย รวมถึงสินค้าอาหารสำเร็จรูป โดยหลายรายการยังมีราคาทรงตัวหรือมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนร้านอาหารและค่าใช้จ่ายของประชาชน
“รัฐบาลดูแลประชาชนทั้งในด้านการควบคุมราคาสินค้า การประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและห้างค้าปลีก การจัดโปรโมชันสินค้าจำเป็น และการใช้กลไกกฎหมายป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา เพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าและอาหารที่จำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรม” นางสาวรัชดา กล่าว