ดุสิตโพลกังวลมากความปลอดภัยสถานบันเทิงหลังเหตุไฟไหม้ จี้รัฐเช็คทั่วประเทศแต่ไม่ค่อยเชื่อมั่น

สวนดุสิตโพล กังวลมากความปลอดภัยสถานบันเทิงหลังเหตุไฟไหม้ สังเกตเป็นบางครั้งทางหนีไฟอุปกรณ์ป้องกัน มองเหตุสูญเสียระบบป้องกันอัคคีภัยไม่มีประสิทธิภาพ จี้รัฐตรวจสอบทั่วประเทศ ไม่ค่อยเชื่อมั่นรัฐยกระดับความปลอดภัย
วันนี้ (19ก.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ไฟไหม้สถานบันเทิง” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,121 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1.จากกรณีไฟไหม้สถานบันเทิง ประชาชนมีความกังวลต่อความปลอดภัยของสถานบันเทิงในประเทศไทยเพียงใด
อันดับ 1กังวลมาก42.64%
อันดับ 2ค่อนข้างกังวล36.93%
อันดับ 3กังวลเล็กน้อย15.97%
อันดับ 4ไม่กังวล4.46%
2.เมื่อเข้าไปในสถานบันเทิง ประชาชนมักสังเกตทางหนีไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหรือไม่อันดับ 1สังเกตเป็นบางครั้ง37.73%
อันดับ 2สังเกตทุกครั้ง31.04%
อันดับ 3ไม่ค่อยสังเกต24.44%
อันดับ 4ไม่เคยสังเกต6.79%
3.ประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงคืออะไร
อันดับ 1ระบบป้องกันอัคคีภัยไม่มีประสิทธิภาพ79.05%
อันดับ 2ทางหนีไฟไม่เพียงพอหรือใช้งานไม่ได้76.72%
อันดับ 3การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด68.33%
4.จากกรณีไฟไหม้สถานบันเทิง ประชาชนคิดว่าภาครัฐควรเร่งดำเนินการอย่างไร
อันดับ 1ตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศ80.63%
อันดับ 2บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
(ปรับปรุง พ.ร.บ.สถานบริการให้เหมาะสมกับปัจจุบัน)77.25%
อันดับ 3ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงต่าง ๆ72.88%
5.ประชาชนเชื่อมั่นหรือไม่ว่า ภาครัฐจะสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงได้
อันดับ 1ไม่ค่อยเชื่อมั่น50.94%
อันดับ 2ค่อนข้างเชื่อมั่น23.37%
อันดับ 3ไม่เชื่อมั่นเลย22.39%
อันดับ 4เชื่อมั่นมาก3.30%