"รัชดา" ชี้ หุ้นไทยฟื้นแรงสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาล เพิ่มความเชื่อมั่นต่างชาติกลับเข้าลงทุน

โฆษกรัฐบาลเผยบลูมเบิร์กยกหุ้นไทยผลงานดีสุดในอาเซียน เงินทุนต่างชาติทะลักกว่าแสนล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฟื้นตัวชัดเจน ชี้ผลจากเสถียรภาพการเมืองและนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจน
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ล่าสุดสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งเป็นสื่อด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลก ได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ที่สามารถทำผลงานดีที่สุดในอาเซียนปีนี้ และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร เป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจน
ตามรายงานระบุว่า ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปี ทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียน ขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 67,000 ล้านบาท และมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์ หรือราว 42,000 ล้านบาท
"ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลจากเสถียรภาพทางการเมือง นโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทาง และการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกยังเผชิญความผันผวนสูง ทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ราคาพลังงาน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ" นางสาวรัชดา กล่าว
นางสาวรัชดา กล่าวว่า ประเด็นที่สนับสนุนให้เห็นมูลค่าของตลาดหุ้นไทย ไม่ใช่เฉพาะการเมืองที่นิ่งขึ้น แต่รวมถึงความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนภาคส่งออกกับการท่องเที่ยว ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สามารถรดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน ซึ่งยังเป็นแรงประคองสำคัญของเศรษฐกิจไทย
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มจับตา คือการที่ไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน AI ระดับโลกมากขึ้น ผ่านการลงทุน Data Center, Data Hosting โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว
นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลมองว่าการฟื้นตัวของตลาดทุนเป็นเพียงจุดเริ่มต้น โจทย์ต่อจากนี้คือการทำให้ความเชื่อมั่นแปรเป็นการลงทุนจริง การจ้างงานจริง และการเติบโตของกำไรบริษัทไทย เพื่อให้เศรษฐกิจหลุดพ้นจากกับดักการเติบโตเฉลี่ยระดับต่ำที่อยู่มานาน โดยรัฐบาลมุ่งเดินหน้ารักษาบรรยากาศการลงทุนที่ดี ผ่านความชัดเจนของนโยบาย การดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ การสนับสนุนส่งออก ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน