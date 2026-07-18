กปภ.พร้อมเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการ “ค่าน้ำประปา” เริ่ม 20 ก.ค.นี้ “มท.3” ย้ำผู้มีสิทธิต้องไม่ตกหล่น

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป โดยเน้นย้ำให้ทุกสาขาทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งช่องทางออนไลน์และการให้บริการ ณ สำนักงาน กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาลอย่างครบถ้วน
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับนโยบาย “มหาดไทย ทำ ทันที Action 5 PLUS” และนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน จึงได้กำชับให้ กปภ. เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิแม้แต่รายเดียวต้องตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ “น้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ผมได้กำชับให้ กปภ. ทุกสาขาเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร ระบบงาน และช่องทางการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างรวดเร็ว สะดวก และทั่วถึง” กระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับทุกหน่วยงาน ในสังกัดให้ทำงานเชิงรุก เข้าถึงประชาชน และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิของภาครัฐอย่างเต็มกำลัง เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ และทุกสิทธิที่รัฐบาลจัดให้ ต้องถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า กปภ. ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนค่าน้ำประปาแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ในวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยกรณีที่มีค่าน้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิจะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเอง และหากมีค่าน้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิจะต้องรับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมด โดยกำหนดให้ 1 บ้าน (เลขที่บ้าน) สามารถใช้สิทธิได้เพียง 1 สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ทั้งผู้มีสิทธิรายเดิมและรายใหม่ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปา จำเป็นต้องลงทะเบียน
เพื่อยืนยันการใช้สิทธิใหม่ทุกราย โดยผู้มีสิทธิรายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 - 25 กรกฎาคม 2569 เพื่อรับสิทธิสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม 2569 และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน 2569
ขณะที่ผู้มีสิทธิรายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2569 เพื่อรับสิทธิสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม 2569 และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 ทั้งนี้ ไม่สามารถขอรับสิทธิ
ย้อนหลังได้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th, แอปพลิเคชัน PWA Plus Life, LINE Official Account : @PWAThailand หรือดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ ณ กปภ.สาขาทั่วประเทศ และขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบ
ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th, แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”, แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และหน่วยรับลงทะเบียน ก่อนดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน