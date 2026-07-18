"เท้ง" ติดตามเยียวยาเหตุบึ้มปั๊ม PT นราฯ ทหารเผยฝีมือ BRN รู้ตัว-ออกหมายจับแล้ว ย้ำกำลังพลไม่พอ ขอฝ่ายการเมืองพิจารณาใหม่

ผู้นำฝ่ายค้านฯ ติดตามความคืบหน้า-เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เหตุระเบิดปั๊ม PT นราธิวาส พร้อมผลักดันต่อ-จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านทหารเผย ฝีมือ BRN รู้ตัวและออกหมายจับแล้ว สะท้อนกำลังพลไม่พอ ขอฝ่ายการเมืองพิจารณาใหม่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ จ.นราธิวาส นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นายเอกราช อุดมอำนวย สส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ.การทหาร สภาผู้แทนราษฎร และนายรอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะกมธ.การกฎหมายฯ ลงพื้นที่ปั๊มน้ำมัน PT สายบุรี จ.นราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อติดตามเรื่องการเยียวยารวมถึงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ความสงบ
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามสถานการณ์ ประกอบไปด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า รองผู้การจังหวัดปัตตานี และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสายบุรี
เจ้าของปั๊ม เล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่ 28 มิถุนายน เวลา 23.00 น. ซึ่งตนได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่คุ้นในช่วงดึก หลังจากนั้นมีเสียงระเบิดดังสนั่น เนื่องจากผู้ก่อความสงบนำน้ำมันมาราดและเผาปั๊มน้ำมัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับประกัน จึงมีข้อกังวลเรื่องการเยียวยาและการประเมินเหตุการณ์ของประกัน
ขณะที่ ฝ่ายกอ.รมน. รายงานว่า เป็นการก่อเหตุของฝ่าย BRN แน่นอน ซึ่งเป้าหมายการก่อเหตุไม่ได้เจาะจงชัดขึ้นอยู่กับผู้สั่งการ และจากการพิสูจน์บุคคลที่ก่อเหตุทราบว่าทำมาแล้ว 6 ครั้ง โดยทางเจ้าหน้าที่มีหมายจับแล้ว ทั้งนี้ การขุดระเบิดเป็นแบบคอนโทล และมีการราดน้ำมันร่วมด้วย ทำให้เหตุมีความลุกลาม
ด้าน กรมทหารพรานที่ 44 ยืนยันว่า กองกำลังติดอาวุธและ BRN มีอยู่จริง แต่ด้วยกำลังและภารกิจไม่สามารถช่วยได้ทุกจุด โดยกองกำลังภาค 4 ส่วนหน้ามีการปรับลดกำลังพลลงทุกปี ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้กำลังปกติต่อสู้ได้ ถ้าจะทำได้ต้องเอาทหาร ตำรวจทุกนายมานั่งเฝ้า แต่หากเรามีกำลังน้อยก็สู้เขาไม่ได้เช่นกัน จึงอยากให้ฝ่ายการเมืองมีการพิจารณาเรื่องการปรับลดกำลังพลใหม่ เพราะกำลังพลไม่เพียงพอ กำลังพลปกติไม่ใช่ผู้ที่จะไปรับมือกับเขา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จึงจำเป็นต้องเลือกจุดที่สำคัญที่สุดก่อน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ฝ่ายค้านพร้อมผลักดันสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการจับกุมคนร้าย เพราะเรารู้ตัวบุคคลที่ก่อเหตุแล้ว