แนะคนโดนตัดสิทธิบัตรสวัสดิการฯ เหตุครอบครองรถ ยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็กข้อมูลฟรีที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ “กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนด” ยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็กข้อมูลกรรมสิทธิ์ฟรี ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้อง ตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติ พี่น้อง หรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถ นั้น
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแล พร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถฟรี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐ ผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลาง (MDM) หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
“รัฐบาล โดยกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนรถให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง พร้อมกันนี้ กรมการขนส่งทางบกจะรวบรวมกรณีปัญหาต่างๆ ของประชาชน เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป” นางสาวพลอยทะเล กล่าว