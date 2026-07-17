‘ภาวุธ’ ขอโทษวิจารณ์ AI Pass แค่ระบบบริการ จนเกิดการเข้าใจผิด ยันไม่ปล่อยผ่านเรื่องตรวจสอบความโปร่งใสการใช้งบฯ

ภาวุธโพสต์ขอโทษจากใจจริง หลังวิจารณ์ AI Pass แค่ระบบบริการ จนเกิดความเข้าใจผิดว่าจะปล่อยผ่านเรื่องตรวจสอบ ขอบคุณทุกคำเตือนที่ช่วยดึงสติ หลังจากนี้จะรอบคอบมากขึ้น ย้ำเดินหน้าตรวจสอบงบประมาณเข้มข้นต่อไป
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ - Pawoot Pongvitayapanu ระบุว่า ตนต้องขอโทษทุกท่านจากใจจริงสำหรับโพสต์ก่อนหน้านี้ การที่ผมมุ่งเน้นวิจารณ์เพียงแค่ระบบบริการของ AI Pass มากเกินไป ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าตนจะปล่อยผ่านเรื่องการตรวจสอบ ทั้งที่เรื่องความโปร่งใสของงบประมาณคือเรื่องที่พรรคประชาชนและตนให้ความสำคัญที่สุด
“ขอยืนยันว่า กระบวนการตรวจสอบโครงการนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนในทุกขั้นตอน ขอบคุณทุกคำตักเตือนที่ช่วยดึงสติครับ หลังจากนี้ผมจะทำงานให้หนักและรอบคอบขึ้น เพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานนับจากนี้ครับ” นายภาวุธ ระบุ