‘เท้ง’ เยือนงาน Pattani Decoded 2026 ชูศิลปะพหุวัฒนธรรมขับเคลื่อนสันติภาพ

‘เท้ง’ เช็กอินงาน Pattani Decoded 2026 สัมผัส 10 ไฮไลท์ศิลปะพหุวัฒนธรรมริมสายน้ำ ชี้ สิ่งสำคัญกว่าการพัฒนาเมืองคือสร้างสันติภาพ ด้าน ‘รอมฎอน’ ลั่น สันติภาพไม่ได้ลอยมาจากอากาศ แต่ต้องพูดคุย ยอมรับความแตกต่าง
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วยนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรรมและสิทธิมนุษยชน นายรอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ นายเอกราช อุดมอำนวย สส.กทม. และนายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ สส.นครราชสีมา พรรคประชาชน เดินชมงาน Pattani Decoded 2026 : Riversation บทสนทนาผ่านสายน้ำ โดยเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานเดชานุชิต ผ่านถนนปัตตานีภิรมย์ ถนนอาเนาะรู ถนนปรีดา ถนนพิพิธ ถนนยะรังซอย 8 และมาจบที่สะพานเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนจะบังติกอ
ภายในงานปัตตานีดีโคตรครั้งนี้ เป็นการจัดแสดง นิทรรศการภาพถ่าย แฟชั่น และงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดเมืองโบราณอันเก่าแก่ที่รายล้อมไปด้วยวัฒนธรรมและศรัทธา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่นำมาปรับใช้ เพื่อให้ผู้คนในเมืองปัตตานีได้ปรับตัว โดยเฉพาะภัยธรรมชาติอันเกิดจากสภาพอากาศผันผวน ซึ่งมีไฮไลท์ทั้งหมด 10 จุดตามเส้นทางดังกล่าว
โดยนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ปีนี้งานจัดเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด Riversation ซึ่งใช้แม่น้ำที่ใช้ในการสัญจรเป็นบทสนทนาหลัก และยังมีเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ที่มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่าง ๆ ด้วย ซึ่งมีการจัดแสดงงานศิลปะที่เล่าเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้โดยภายในงานจะ เป็นภาคประชาสังคมมาช่วยกันจัด ซึ่งงานลักษณะแบบนี้เป็นงานเชิงท่องเที่ยวอยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือการพัฒนาเมือง ก็จะนำมาพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในภาคใต้ด้วย นี่คือหัวข้อที่เดินทางมาในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากงานปัตตานีดีโคตรแล้ว ยังมีเรื่องกระบวนการสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนี่เป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญ
“เพราะหากยังไม่มีสันติภาพ ก็อาจจะยากที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับคนทุกกลุ่มที่จะเข้ามาพัฒนาเมืองไปด้วยกัน” นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า การจัดงานในลักษณะแบบนี้หลายๆ จังหวัดก็มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคืองานนี้ถูกจัดจากคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆ เพราะมีเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องเล่าในอดีตที่ผ่านมา ถึงคุณค่าและวิถีชีวิตเป็นอย่างไร และงานศิลปะคือคุณค่าที่แท้จริงที่จะช่วยเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวได้
ด้านนายรอมฎอน กล่าวเสริมว่า ภายในงานมีนักธุรกิจท้องถิ่นจัดแสดงหนังสือ ศิลปินพลัดถิ่นกลับมาทำงานศิลปะที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีงานเพ้นท์เยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ พัฒนาฟื้นฟูจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
“การสร้างสันติภาพไม่ได้ลอยมาจากอากาศ ไม่ใช่อยู่ ๆ วันดีคืนดีคนนึกจะหยุดยิงก็หยุดยิง แต่มาจากบทสนทนา มาจากความแตกต่าง และการยอมรับความแตกต่างกัน เรื่องเล่าของผู้คนที่เป็นทั้งพุทธ มุสลิม สนทนากันผ่านบ้านเรือน การใช้ชีวิต ของพวกนี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของปัตตานี เป็นต้นทุนต่อกัน และเราจะแสวงหาข้อตกลงฉันทามติใหม่ ที่จะมีร่วมกันในอนาคต ต้องใช้ต้นทุนเหล่านี้” นายรอมฎอน กล่าว
นายรอมฎอน กล่าวต่อว่า งานครั้งนี้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่มีค่าด้วย เช่นการเล่าเรื่องของบุคคลที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากผู้คนในพื้นที่ ผ่านการเดินทัวร์ ดังนั้นไม่ใช่นักท่องเที่ยวเดินมาเจอไกด์เท่านั้น แต่คนในพื้นที่เล่าให้ฟัง ถึงสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองปัตตานี เพราะฉะนั้นคนอื่นจะทำไม่ได้ต้องคนในพื้นที่เท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งที่นายณัฐพงษ์ เดินชมวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ได้รับน้ำมนต์จากพระราชวัชรญาณโมลี ซึ่งเป็นน้ำมนต์ที่ปลุกเสกเพื่องานนี้โดยเฉพาะ หลังจากนั้นนายณัฐพงษ์ได้ร่วมงาน ลังกาสุกะดินแดนพหุวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ บริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี เชิงสะพานเดชานุชิต