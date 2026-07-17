นายกฯเปิดประตูศก.ไทยสู่เซี่ยงไฮ้ ร่วมมือ AI ขยายตลาดสู่เมืองศก.อันดับหนึ่งจีน ดันท่องเที่ยววัฒนธรรม

"อนุทิน" เปิดประตูเศรษฐกิจไทยสู่เซี่ยงไฮ้ ร่วมมือ AI ขยายตลาดสินค้าไทยสู่เมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจีน เห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569) เวลา 18.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ณ โรงแรม Radisson Collection Hotel นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกง เจิ้ง นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี นวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเลือกเยือนนครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองแรกของการเยือนจีนครั้งนี้ สะท้อนความสำคัญของเซี่ยงไฮ้ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเงิน การค้า และนวัตกรรมของโลก พร้อมชื่นชมการจัดงาน World AI Conference ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพด้านเทคโนโลยีของจีน และยืนยันว่าไทยพร้อมร่วมมือกับจีนในการพัฒนา AI อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรียังชื่นชมแนวทางการพัฒนาเมืองของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จนก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับโลก พร้อมระบุว่าไทยพร้อมศึกษาและนำประสบการณ์ของเซี่ยงไฮ้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เมืองอัจฉริยะ และการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ไทยพร้อมเปิดรับการลงทุนคุณภาพ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI ดิจิทัล และนวัตกรรม พร้อมใช้จุดแข็งของไทยด้านความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และทำเลยุทธศาสตร์ เป็นฐานรองรับการลงทุนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค
อีกประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง คือ การขยายตลาดสินค้าไทยในจีน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงาน China International Import Expo (CIIE) ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และขยายการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนที่มีกำลังซื้อสูง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้าน AI โดยเซี่ยงไฮ้มีบุคลากรด้าน AI กว่า 300,000 คน และมีระบบวิจัยที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและสถาบันวิจัยของทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ ยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้มากเป็นอันดับ 4 ของต่างชาติ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแยงซีของจีนยังคงนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย
นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อสานต่อความร่วมมือและผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป