"แสวง" จ่อนั่งเลขาฯ ยาวจนครบวาระ มติ กกต.5 ต่อ 2 ตีตกผลประเมินชุดเก่าไม่ผ่านเกณฑ์ ชี้เป็นอำนาจของชุดใหม่

"แสวง" ฉลุยจ่อนั่งเลขา กกต.ยาวจนครบวาระ หลัง กกต.มีมติ 5 ต่อ 2 ตีตกผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ กกต.ชุดเก่า ชี้อำนาจประเมินผลการทำงานเป็นของ กกต.ชุดใหม่
วันนี้ (17ก.ค.) มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.เมื่อวันที่ 15 ก.ค.มีมติ 5 ต่อ2 ให้ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่ กกต.ชุดนายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน ได้ประเมินไว้โดยกกต.ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้ประเมินเอง ซึ่งก็จะส่งผลให้นายแสวงยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปได้
ทั้งนี้กรณีปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจากกกต.ชุดที่มีนายอิทธิพร เป็นประธาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงในปี2568 ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างจะต้องมีการยกเลิกและนายแสวงจะต้องพ้นจากตำแหน่ง แต่เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อมีมติของที่ประชุมกกต. โดยล่วงเลยมากระทั่งกกต.ในชุดของนายอิทธิพร รวมถึงตัวนายอิทธิพร พ้นจากวาระ เมื่อกกต.ชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ และมีการเผยแพร่ข่าวว่า นายแสวง ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ60 รวมถึงมีปัญหาข้อกฎหมาย ที่หนึ่งในกกต.ชุดของนายอิทธิพรขอเรียกคืนเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวง เพราะสงสัยว่ากกต.ที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้ว มีอำนาจในการประเมินหรือไม่ และกกต.ชุดปัจจุบันตั้งข้อสังเกตว่าอำนาจการประเมินควรเป็นของกกต.ชุดใดจึงได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานกฤษฎีกาแต่ทางกฤษฎีกาแจ้งว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาหรือตีความข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างและผลการประเมินของนายแสวง และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของ กกต. กระบวนการต้องสิ้นสุดที่ กกต. เท่านั้น
ซึ่งนอกจากสำนักงานกกต.จะหารือเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานกฤษฎีกาแล้ว ยังได้นำเรื่องดังกล่าวให้คณะที่ปรึกษากกต.ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธานกกต.เป็นประธานฯ ได้พิจารณา และเห็นว่า ตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมิน อีกทั้งในอดีตการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.คนก่อน ก็จะประเมินโดยกกต.ชุดที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น คณะที่ปรึกษากฎหมายจึงมีมติเสียงข้างมากเสนอ ว่าอำนาจการประเมินฯเป็นของกกต.ชุดปัจจุบัน
ซึ่งในการพิจารณาของที่ประชุมกกต.เมื่อวันที่ 15 ก.ค.มีรายงานว่าหนึ่งในกกต. ที่ก่อนหน้านี้เคยอภิปรายคัดค้านว่า กกต.ชุดใหม่ทั้ง 4 คน ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คะแนนประเมินนายแสวงเพราะเพิ่งทำงานร่วมกันไม่กี่เดือน แต่ครั้งนี้กับกลับลำลงมติให้ยกเลิกผลการประเมินฯของกกต. ชุดเก่า อย่างไรก็ตามการมีมติดังกล่าวของกกต เชื่อว่าจะทำให้นายแสวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ได้ยาวไปจนถึงครบวาระ5ปีในวันที่ 31 มี.ค.70 อย่างไร้ปัญหา