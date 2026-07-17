กสถ.ถกเพิกถอนกลุ่ม 3,621 รายชัดคะแนนผิดปกติ อุบมีอำนาจ รับข้อกังวลถูกฟ้องศาลปค.หนึ่งในการพิจารณา

’กสถ.‘ เริ่มถกพิจารณาเพิกถอนบรรจุกลุ่ม 3,621 รายชัดคะแนนผิดปกติ เอี่ยว ’โกงสอบท้องถิ่น‘ ด้าน ’วันชัย‘ อุบตอบมีอำนาจทำหรือไม่ ขอรอมีมติออกมาก่อน รับข้อกังวลถูก ’ฟ้องศาลปกครอง‘ เป็นหนึ่งในการพิจารณา
วันนี้ (17ก.ค.2569) เมื่อเวลา14.00น. ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) มีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ครั้งที่9/2569 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พิจารณาเพิกถอนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น กลุ่มแรก 3,621 คน ที่พบคะแนนมีความผิดปกติชัดเจน โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ประธาน กสถ. และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมประสงศ์ นวลสายย์ รองอธิบดี สถ. เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ ประธานกสถ. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม กรณีข้อกังวลเรื่องอำนาจในการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเป็นของ กสถ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ว่า ขอรอผลการประชุมออกมาเป็นมติก่อน เมื่อถามย้ำว่าสรุปแล้วอำนาจการถอดถอนเป็นอำนาจของหน่วยงานใด นายวันชัย กล่าวว่า รอการพิจารณาของคณะกรรมการก่อน ขอให้รอการประชุม
เมื่อถามว่าคาดการณ์ว่าเสียงในที่ประชุมวันนี้จะแตกหรือไม่ นายวันชัย ยังกล่าวย้ำคำเดิมว่า ต้องรอคณะกรรมการ เมื่อถามย้ำว่า กสถ.มีอำนาจในการถอดถอนใช่หรือไม่ นายวันชัยกล่าวว่า ยังๆ ยังต้องพิจารณากันให้ชัดเจนก่อน
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่หากมีการเพิกถอนรายชื่อ จะถูกร้องไปยังศาลปกครอง นายวันชัย กล่าวว่า เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณา อย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ต้องจับตาการลงมติถอดถอน 3621 รายชื่อ ที่พบผลคะแนนผิดปกติชัดเจนว่า กสถ. มีอำนาจในการถอดถอนหรือไม่