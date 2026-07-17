กมธ.ป.ป.ช. ผนึกกำลัง สตง. เร่งสปีดปราบโกง เตรียมเสนอแก้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ทันสมัย ลั่นจะเป็นน้ำเย็นให้ประชาชนที่เดือดร้อน
เมื่อวันที่ (17 ก.ค.) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร นำคณะเดินทางศึกษาดูงานและหารือข้อราชการร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยมี นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
นายอาสพลธ์ เปิดเผยว่า การหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะประเด็นการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและการประสานงานคดีความที่ สตง. พิจารณาแล้วเสร็จและต้องส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินคดีอาญาต่อไป ทั้งนี้ ได้ขอให้ทางผู้ว่าฯสตง.ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีนั้น ประธาน กมธ.ป.ป.ช. ระบุว่า สตง. มีกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน คือพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หากเป็นคดีซับซ้อนขยายได้ไม่เกิน 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
นายอาสพลธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงข้อจำกัดของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน โดย สตง. เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยตนได้ขอให้ สตง.ส่งมาให้ กมธ.ป.ป.ช.แสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป
"คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์แม้ในช่วงปิดสมัยประชุม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ โดยยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมและพิจารณาตามลำดับขั้นตอน เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการทุจริตอย่างเต็มที่ เราเข้าใจหักอกคนที่เดือดร้อน เขาหนีมาพึ่งเย็น เราจะเป็นน้ำเย็นให้กับคนที่เดือดร้อน" ประธาน กมธ.ป.ป.ช. กล่าว