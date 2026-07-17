"ทวี" ซัดปมทุจริตสอบท้องถิ่น เปรียบเหมือนละคร "เมื่อผู้ต้องหาเป็นพนักงานสอบสวน" จี้สอบ กสถ.ทั้ง 19 คนก่อน

"ทวี สอดส่อง" อดีต รมว.ยุติธรรม โพสต์ตั้งคำถามปมทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น หากมีการแก้ไขคะแนนถึง 5,814 รายจริง ผู้ที่ควรถูกตรวจสอบก่อนคือกสถ.ทั้ง 19 คนหรือไม่ ชี้การให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสอบสวนว่าไม่ต่างจากละคร "เมื่อผู้ต้องหาเป็นพนักงานสอบสวน"
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าและ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Tawee Sodsong - พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง" แสดงความคิดเห็นต่อกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบสถานการณ์ว่าเหมือนละครเรื่อง "เมื่อผู้ต้องหาเป็นพนักงานสอบสวน" ซึ่งสะท้อนภาพการปล่อยให้ผู้ที่อยู่ในข่ายถูกกล่าวหามีบทบาทในกระบวนการตรวจสอบ พร้อมระบุว่าเป็น "ความตลกร้ายที่ทำให้คนไทยขำไม่ออก"
พ.ต.อ.ทวี ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ระบุว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว และเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายแล้ว พบประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง จนประชาชนอาจตั้งคำถามได้ว่า กำลังมีการ "เล่นละคร" ให้สังคมรับชมหรือไม่
เขาระบุว่า ข้อมูลคะแนนสอบที่ถูกต้องยังคงอยู่กับมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดสอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยืนยันว่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ถูกต้องเช่นกัน แต่ผลสอบที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประกาศกลับมีรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์หรือสอบไม่ผ่าน ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 5,814 ราย และบุคคลเหล่านี้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้ว
พ.ต.อ.ทวี เห็นว่า หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ปรากฏ กรณีดังกล่าวไม่ใช่เพียงความผิดพลาดทางธุรการ แต่เป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดอาญาหลายฐานสำเร็จตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบและนำผลไปใช้บรรจุแต่งตั้ง โดยตั้งคำถามสำคัญว่า ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติหรือสั่งการให้ประกาศผลสอบดังกล่าว
พร้อมอ้างถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 8/2560 ซึ่งกำหนดให้ กสถ. เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการสอบแข่งขันทั้งหมด ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีสอบ การขึ้นบัญชี และการประกาศผลสอบ โดย กสถ. มีกรรมการรวม 19 คน ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขานุการ
นอกจากนี้ ยังอ้างอิงเงื่อนไขการจัดจ้าง (TOR) ที่ระบุชัดว่า ผู้รับจ้างไม่มีอำนาจกำหนดรายชื่อผู้สอบผ่านเอง แต่ต้องดำเนินการตามที่ กสถ. กำหนดเท่านั้น โดยระบุว่า กสถ. ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และตำรวจ บก.ปปป. จะเข้าตรวจค้นจุดที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งแก้ไขคะแนนในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา หรือราว 4 เดือนหลังประกาศผลสอบ
พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า หากมีการปลอมแปลงหรือแก้ไขคะแนนจนทำให้ผู้สอบไม่ผ่านได้รับการประกาศให้สอบผ่านจริง ผู้ที่ควรถูกตรวจสอบก่อนคือผู้มีอำนาจโดยตรงในการอนุมัติหรือกำหนดให้ประกาศรายชื่อดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการ กสถ. ทั้ง 19 คน เพราะอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐาน ทั้งความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการรับสินบน หากมีพยานหลักฐานรองรับ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังเห็นว่า คดีนี้ควรมีการตรวจสอบทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย เนื่องจากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ และต้องทำให้สังคมมั่นใจว่าไม่มีผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง
พ.ต.อ.ทวี ยังตั้งข้อสังเกตว่า การแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งใน กสถ. ให้เข้ามามีบทบาทในการสอบสวนเรื่องดังกล่าว อาจทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระและความเป็นกลางของกระบวนการตรวจสอบ พร้อมทิ้งท้ายว่า หากผู้ที่อยู่ในข่ายถูกกล่าวหายังสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบคดีของตนเองได้ ก็ไม่ต่างจากการให้ประชาชนรับชมละครเรื่อง "เมื่อผู้ต้องหาเป็นพนักงานสอบสวน" และอาจทำให้เกิดคำถามว่า บุคคลเหล่านั้นอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมและเหนือกฎหมายหรือไม่.