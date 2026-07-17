มท. ตรวจรับงานรอบ 3 โปรเจกศูนย์ราชการ 5 พันล. คืบหน้า 0.02% ช้ากว่าแผน 137 วันจากรอบก่อน ไฟเขียววัสดุก่อสร้าง 1.3 พันล.

มหาดไทย เปิดผลตรวจรับงานรอบ 3 "โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย" มูลค่า 5 พันล้าน คืบหน้า 0.02% หรือ ร้อยละ 34.09 ล่าช้ากว่าแผน 137 วัน จากการตรวจรับงานรอบที่แล้ว พร้อมอนุมัติวัสดุงานโครงสร้าง จากวงเงินรวมค่าวัสดุก่อสร้าง 1,395 ล้านบาท พ่วงงานสถาปัตยกรรม-ระบบบันไดเลื่อน ด้าน "รองป.มท." จ่อชง ปลัดมท. จี้ผู้รับเหมา 2 บริษัทยักษ์ เร่งงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ไม่ให้กระทบระยะเวลาตามสัญญา หลังคณะอนุฯตรวจสอบ รายงานโครงการยังล่าช้ากว่าแผน
วันนี้ (17 ก.ค. 69) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย มูลค่างาน 5,574,500,000 บาท ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แหล่งข่าวจากที่ประชุม เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2569 มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นประธาน รับทราบความคืบหน้าโครงการ ณ วันที่ 10 ก.ค.2569
ได้ร่วมพิจารณาอนุมัติวัสดุโครงการก่อสร้าง ได้แก่ งานโครงสร้างวงเงินรวมค่าวัสดุก่อสร้าง วงเงิน 1,395,129,512 บาท งานสถาปัตยกรรม เช่น งานเพดาน งานพื้นและตกแต่งผิวดิน ผนัง งานประตูหน้าต่าง บันไดทางลาด ฯลฯ และงานระบบบันไดเลื่อน ให้แก่บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ มีผลงานภาพอยู่ที่ร้อยละ 34.09 ล่าช้ากว่าแผน 137 วัน จากการประชุมตรวจรับงาน ครั้งที่ 2/2569 ที่ตรวจรับงาน ร้อยละ 34.07 และได้มีการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายงวดงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 33.39 ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา
ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการดำเนินงานอย่างรอบด้าน พร้อมรับฟังรายงานจากวิศวกรผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างก่อสร้าง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสต่อไป
"มีข้อกำชับไปยังผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการทำงาน ไม่ให้มีผลกระทบกับระยะเวลาตามสัญญาต่อไป ด้วยความรอบคอบตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด"
ที่ประชุมได้รับทราบมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต เห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้สังเกตการณ์ประจำโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ตามที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้มีหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 69
และรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ "เพิ่มเติม" รวมถึงการดำเนินการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร่วมตรวจสอบเชิงบูรณาการกับสำนักงานป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. ในการกำกับติดตาม และเฝ้าระวังการดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนร่วมกันเฝ้าระวังกระบวนการจัดซื้อซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
มีรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ คณะตรวจสอบ ผู้แทนจาก สตง. ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. เพื่อติดตามเชิงป้องกัน เพื่อกำกับการบริหารสัญญา ลดความเสี่ยง และป้องกันความเสียหาย
ซพบประเด็นน่ากังวลด้านความคืบหน้าของงาน โดยผลงานจริงอยู่ที่ 34.09% จากแผนงานที่ต้องได้ 38.39% ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนถึง 94 วัน ปัจจุบันงานโครงสร้างเฉลี่ยอยู่เพียงพื้นชั้น 3 เท่านั้น
"ผู้รับจ้างประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถระดมวัสดุและแรงงานเข้าพื้นที่ได้ตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอวงเงินสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยอีก 300 ล้านบาท ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาในเดือนกรกฎาคม 2569 และในระหว่างนี้ผู้รับจ้างต้องพยายามหาแหล่งเงินทุนภายนอกมาหมุนเวียนเพื่อให้งานงวดที่ 15 เดินหน้าต่อไปได้"