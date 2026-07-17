"เท้ง" ติง "ภาวุธ" อวย TH-AI Passport ยันไร้เจตนาแลกคดี ฉะ "ไชยชนก" ไร้ความรับผิดชอบเบี้ยวแจงกมธ.ซ้ำซาก

หัวหน้าพรรคส้ม ติง ‘ภาวุธ’ ไม่ระวังหลังโพสต์อวย TH-AI Passport ยัน ไม่มีเจตนาแลกคดี พร้อมเดินหน้าตรวจสอบเข้มข้น เหน็บ ‘ไชยชนก’ ไร้ความรับผิดชอบหลังเบี้ยวแจง กมธ.ติดตามงบฯ หลายครั้ง
วันนี้ (17ก.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรณีที่นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กคล้ายกับสนับสนุนโครงการ TH-AI Passport ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไปเพื่อแลกกับคดีความหรือไม่ ว่า ตนเชื่อว่านายภาวุธไม่ได้เจตนาแลกกับผลกระทบที่ได้รับเรื่องคดี แต่การสื่อสารอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากพอ เราเสนอมาโดยตลอดว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องการล็อกสเปก เพราะทราบจากคนในแวดวงสายเทค ที่ไปรีวิวแอปพลิเคชัน ซึ่งบอกว่าแอปดูใช้ได้แต่ใจความสำคัญไม่ใช่เรื่องนี้มันคือการล็อกสเปกนำงบประมาณของรัฐที่เป็นเงินนอกงบประมาณไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า เราจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้น ซึ่งขณะนี้คณะกรรมาธิการหลายคณะ โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณฯ ก็ยังติดตามเรื่องนี้อยู่ ส่วนกรณีที่ผ่านมานายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) ก็ไม่ได้เข้าชี้แจงตามคำเชิญของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ฝ่ายบริหารไม่รับผิดชอบต่อสภา ไม่ได้เห็นว่าสภาศักดิ์สิทธิ์และคิดว่าตนเองมีหน้าที่ต้องมาตอบชี้แจงในคณะกรรมาธิการ