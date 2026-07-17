"ณัฐพงษ์" ลงใต้รับฟังปัญหาขยะยามู-อ่าวปัตตานี แนะ เปิดปากอ่าวให้น้ำทะเลหนุน หลังฟื้นระบบนิเวศ

หัวหน้าพรรคส้ม ลุยชายแดนใต้รับฟังปัญหาขยะยามู-อ่าวปัตตานี แนะ เปิดปากอ่าวให้น้ำทะเลหนุน หลังฟื้นระบบนิเวศ จ่อตั้งคณะทำงานศึกษาทางออกระยะยาว
วันนี้ (17ก.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาสันดอนทรายอ่าวปัตตานี และรับฟังปัญหาเครือข่ายต้านโรงไฟฟ้าขยะยามู ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อมารับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขยะและอ่าวปัตตานี จึงพาประธานคณะกรรมาธิการหลายคณะลงพื้นที่มาด้วยเพื่อเก็บปัญหาเข้าสู่สภา
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการลงพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะยามู ชาวบ้านแทบไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่จนสร้างความกังวลใจ ตนมีโอกาสได้คุยกับตัวแทนจังหวัดปัตตานี ทราบว่ายังพอทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้ทัน เพราะยังไม่มีการลงนามในการเริ่มดำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งตนจะรับเรื่องเข้ามาประสานต่อในกลไกของสภา
นายณัฐพงษ์ กล่าวด้วยว่า ขณะที่ปัญหาอ่าวปัตตานี ซึ่งเคยมีโครงการขนาดใหญ่ของกรมเจ้าท่างบประมาณ 600 กว่าล้านบาท มีการขุดลอกทำให้ระบบนิเวศเสียหาย จากคำบอกเล่าของประชาชนในพื้นที่ระบุว่าเมื่อก่อนเคยจับปลากระบอก หรือสัตว์น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้มากกว่านี้
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า แต่หลังจากที่ดำเนินโครงการมาระบบนิเวศกลับเสียไป สัตว์น้ำจับได้น้อยลง จึงมีข้อเสนอให้เปิดปากอ่าวให้มากขึ้น เพื่อให้น้ำทะเลหนุนกลับมาได้ และคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในสภาและเรียกหน่วยงานเข้ามาชี้แจง นอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาทางออกในระยะยาวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานีถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด