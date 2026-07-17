เลขาสภาฯ แจงงบเช่ารถประจำตำแหน่งบิ๊กสภาปีละล้าน เหตุคันเดิมครบอายุ 6 ปี เปลี่ยนเป็นซ่อมลดภาระระยะยาว

สภาฯ แจงยิบงบฯ เช่ารถประจำตำแหน่งประธาน-รองประธาน-ผู้นำฝ่ายค้านปีละล้าน เผยคันเดิมครบอายุ 6 ปี ยันทำตามระเบียบปกติ-เปลี่ยนเป็น "เช่า" ลดภาระงบซ่อมระยะยาว เผย "โสภณ" เมินใช้รถหลวง ควักกระเป๋าใช้รถส่วนตัวหวังช่วยรัฐประหยัด ด้าน“ที่ปรึกษาฯ“ ซัดคนพูดดูให้ดีก่อน อย่าสิ้นคิด
วันนี้(17 ก.ค.) นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวชี้แจงกรณีคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2570 ในส่วนของค่าเช่ารถประจำตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาฯ และผู้นำฝ่ายค้าน หลังถูก นาย ภัณฑิล น่วมเจิม ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมเรื่องงบประมาณค่าเช่ารถที่สูงถึงปีละประมาณ 1 ล้านบาท โดยแจกแจงที่มาของงบประมาณดังกล่าวว่า รถประจำตำแหน่งชุดปัจจุบัน ทั้งของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน และผู้นำฝ่ายค้าน รวม 4 คัน เป็นรถที่ได้มาจากการ "จัดซื้อ" ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ในสมัยที่ นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ และได้ใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงสมัยของ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา โดยรถทั้ง 4 คัน กำลังจะครบอายุการใช้งาน 6 ปีตามระเบียบราชการ ในช่วงเดือนมกราคม และเมษายน พ.ศ. 2570 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ปกติในการพิจารณาจัดหารถคันใหม่มาทดแทน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายศิโรจน์กล่าวว่า นับแต่วันแรกที่นายโสภณ ซารัมย์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนต่อสำนักงานฯ ว่า ขอปฏิเสธที่จะใช้รถประจำตำแหน่งของหลวง และจะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติภารกิจทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าต้องการช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ทั้งในส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าดูแลรักษา และค่าซ่อมบำรุงต่างๆ ขณะที่รองประธานสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน และผู้นำฝ่ายค้าน ยังคงแจ้งความประสงค์ขอใช้รถประจำตำแหน่งตามสิทธิ์ปกติ
ส่วนที่มีการเปลี่ยนรูปแบบจากการ จัดซื้อ มาเป็น การจัดเช่า และมีมูลค่าปีละนับล้านบาทนั้น ทางเลขาธิการสภาฯ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนมาใช้วิธีเช่าซื้อ/เช่าใช้งานนั้น ถือเป็นแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐยุคปัจจุบันนิยมนำมาใช้ เนื่องจากจะช่วยลดภาระผูกพันของทางราชการ ทั้งในเรื่องค่าบำรุงรักษา ค่าประกันภัย และการซ่อมแซมในระยะยาว ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วคุ้มค่ากว่าการซื้อขาดแบบเดิม ยืนยันการตั้งงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย มีความโปร่งใส และทำเพื่อรองรับให้การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้าน พล.ต.ต.ตรีวิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ฝากถึงคนที่ออกมาวิจารณ์ว่าก่อนที่จะพูดอะไรควรศึกษาให้ข้อมูลดีเสียก่อนไม่ใช่พูดอย่างสิ้นคิด ยืนยันว่าที่ผ่านมานายโสภณมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสภายังไม่เคยใช้รถหลวงแม้แต่ครั้งเดียว ไม่เคยเบิกน้ำมันซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน ต้องไปดูว่าคนที่ใช้รถนั้นมีใครบ้างดีซะก่อนที่จะมาพูดแบบนี้