“สส.กังฟู” จี้นายกฯ-“สีหศักดิ์” เบรกจีนส่งรถถังให้กัมพูชา จวกกลาโหมของบจัดเลี้ยง-ซื้อของที่ระลึกรับแขก แต่ทหารยังขอบังเกอร์ผ้ายาง

“วสวรรธน์” จี้ “นายกฯ-สีหศักดิ์” เบรกจีนส่งรถถัง T-59D ให้เขมร แฉ กลาโหมของบซื้อของที่ระลึกรับแขกต่างประเทศ-จัดเลี้ยง ขณะที่ทหารชายแดนยังขอบังเกอร์เป็นผ้ายาง ข้องใจเพิ่มงบ AI แทนดูแลกำลังพล
วันนี้ (17 ก.ค.) นายวสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายปี 2570 ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหม ว่า จากการพิจารณาได้เห็นความผิดปกติของงบครุภัณฑ์ การจัดหายุทโธปกรณ์ ตนเชื่อว่า กมธ. ไม่ได้ติดใจ แต่ส่วนตัวงบที่นำไปปรับปรุงให้แก่ทหารที่อยู่ในห้องแอร์ เช่น งบซื้อของรับรองแขก ซื้อเครื่องชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้า โซลาร์เซลล์บนอาคารสำนักงาน ตรงนี้ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน อยากให้นำงบทหารห้องแอร์ในส่วนนี้ ไปให้กับทหารชายแดน ให้ได้มากกว่านี้ดีกว่าหรือไม่ แม้จะจัดงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจากทหารแนวหน้ากำลังพลลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ เหลือบางพื้นที่จาก 20 นาย เหลือแค่ 4 นาย รวมถึงถนนหนทางในพื้นที่ก็ยังไม่ได้ทำ ส่วนที่ทางกองทัพออกมาพูดว่าจะทำให้ชายแดนมีถนน และน้ำไฟนั้นก็เป็นการขอจากงบกลางของปี 68 และ 69 ประมาณ 600 กว่าล้านบาท โดยที่กองกำลังสุรนารี ได้งบเพียง 100 กว่าล้านบาท ทั้งที่เป็นกองกำลังที่อยู่กับทหารหน้าแนวจริงๆ
“ผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลอุบลราชธานี และเจอปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเห็นว่าแทนที่จะเอางบไปซื้อที่ชาร์จไฟฟ้า ซื้อของที่ระลึกรับรองแขกต่างประเทศ และงบจัดเลี้ยง เอาไปให้กับทหารตัวเล็กตัวน้อยที่หน้าแนวดีกว่าหรือไม่ เพราะเขามีเบี้ยเลี้ยงเพียง 240 บาท จึงอยากให้ดูแลทหารเหล่านี้ด้วย ขณะนี้ยังมีทหารผี ที่มีแต่ชื่อ แต่ตัวไม่ได้อยู่หน้าแนว” นายวสวรรธน์ กล่าว
รวมถึงงบของกองทัพเรือที่จะไปจัดซื้อเรือดำน้ำ ที่จ่ายในปีงบประมาณนี้ 2,686 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นกว่า 13,000 ล้านบาท ในการซื้อเรือดำน้ำจากจีน ขณะที่จีนส่งรถถัง T-59D ให้กับกัมพูชา 40 คัน ดังนั้น ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนจีนอยู่ในขณะนี้ นายกฯ และ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้องกระตุกนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ให้ชะลอการส่งรถถังให้กับกัมพูชา ตนเห็นว่า เราต้องหาการทูตที่สร้างสรรค์ให้กับประเทศไทยด้วย อย่ายอมอย่างเดียว เพราะรถถังไม่ว่าเก่าหรือใหม่ก็คือรถถังอยู่ดี จึงอยากให้ กมธ.แขวนงบเรือดำน้ำไว้ก่อน เพราะกัมพูชาไม่ได้มียุทโธปกรณ์สู้เราทางน้ำเท่ากับทางบก
นายวสวรรธน์ กล่าวอีกว่า งบของกระทรวงกลาโหมถูกปรับลดไปทุกหน่วยงาน ทั้งที่เราจะรบกับกัมพูชา แต่กลับไปเพิ่มงบ AI ซึ่งตนงงมาก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องกับสถานการณ์ชายแดน ตนพูดเพราะหลักความเป็นจริงไม่ใช่สร้างคอนเทนต์ เพราะเห็นหน้างาน เมื่อทหารของกัมพูชาเข้ามายั่วยุชายแดน ทหารไทยก็ยังซ่อมบังเกอร์ และยังขอบังเกอร์เป็นผ้ายางอยู่เลย ตนจึงเห็นว่าแค่สิทธิความปลอดภัยก็ยังไม่ได้งบที่เหมาะสม