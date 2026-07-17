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ด่วน! "หมอสรณ" หลุดเก้าอี้ประธาน กสทช. คณะกรรมการสรรหาฯ ลงมติเอกฉันท์ชี้ขาดคุณสมบัติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ - แฟ้มภาพ
ด่วน! คณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติเอกฉันท์ ชี้ “นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” ขาดคุณสมบัติ ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช.

วันนี้(17 กรกฎาคม 2569 ) คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ มีการประชุมพิจารณากรณี คุณสมบัติของ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นพ.สรณ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า เมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 4)

จึงได้ออกประกาศแจ้งผลการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด
นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ - แฟ้มภาพ