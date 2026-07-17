จับตา! กก.สรรหาฯ โหวตชี้ชะตา “หมอสรณ“ ด้าน “หมอสุภัทร” หอบหลักฐานชี้ชัดยังเป็นลูกจ้าง ม.มหิดล

คณะกรรมการสรรหาประชุมโหวตชี้ชะตา “หมอสรณ“ ปธ.กสทช.อยู่หรือไป วันนี้ ขณะที่ “หมอสุภัทร” หอบหลักฐานชี้ชัด ยังเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย -กรรมการอิสระ ธ.กรุงเทพ ขอลงมติแบบเปิดเผย หวังจบปัญหานี้
เมื่อวันที่ 17 ก.ค.เวลา 09.00 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่มีนายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากสาอาวุโสในศาลแรงงานภาค 7 เป็นประธานกรรมการสรรหา มีการประชุมชี้ขาดคุณสมบัติของ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ หลังมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอาจนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. หากคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย
สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพในห้องประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมลับ และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าฟัง ขณะเดียวกันได้ให้ตำรวจรัฐสภาหลายนายมาดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าห้องประชุมด้วย
ขณะที่ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ที่ปรึกษาของประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้ายื่นหนังสือ พร้อมพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง เป็นหลักฐานที่ชี้ว่า นพ.สรณ แม้จะลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังคง มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565-12 เมษายน 2565
นพ.สุภัทรกล่าวว่า จากการรวบรวมหลักฐานทั้งหมด ทั้งหลักฐานการเสียภาษี ภ.ง.ด.90 การรับเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย และระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องลูกจ้างเงินรายได้ 2561 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ชัดเจนว่า ลูกจ้างชั่วคราวนั้น หมายถึงลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ดังนั้นการเป็นแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ถือเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งขัดกับกฎหมาย ดังนั้นหลักฐานทั้งหมดนี้ถือว่ามีความเพียงพอ ที่จะชี้ชัดว่าน นพ.สรณ ยังคงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน ซึ่งการเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี จะต้องมีการสมัครและได้รับการอนุญาตเพื่อตรวจและรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลได้ อยู่ดีๆจะไม่สามารถเป็นแพทย์จิตอาสาเข้ามารักษาผู้ป่วยได้
นพ.สุภัทรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่า นพ.สรณ มีคนไข้ประจำ เข้าทำการรักษาทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี และเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมิติเวช ก็มีการระบุว่านพ.สรณ เข้าไปตรวจทุกวันอาทิตย์ ขณะที่้ว็บไซต์ โรงพยาบาลพระราม 9 ก็ระบุชัดเจนว่ามีการเข้าไปตรวจในวันเสาร์ และปัจจุบันเว็บไซต์เหล่านี้ไม่สามารถเข้าไปหาดูได้แล้ว ดังนั้น นพ. สรณ ต้องเลือกว่าอยากเป็นหมอหรือเป็นประธาน กสทช.
นพ.สุภัทรกล่าวด้วยว่า นอกจากนั้นยังพบว่า นพ.สรณะ ยังได้สมัคร และได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของธนาคารกรุงเทพ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน กสทช.ในวันรุ่งขึ้น แต่ไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการลาออก กลับทำหนังสือขอชะลอเพื่อไปสอบคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนว่าสามารถควบตำแหน่งได้หรือไม่ ก่อนที่จะดึงเรื่องกลับจากกฤษฎีกา ซึ่งเข้าใจว่า คณะกรรมการคงตีความไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ จึงรีบชิงถอนเรื่องออกมาก่อน
“คาดหวังว่าวันนี้จะได้รับคำตอบจากคณะกรรมการสรรหา และต้องลงมติเป็นการเปิดเผย และหวังว่าในครั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะมีมติชี้ขาดเป็นที่สุด เพราะพยานหลักฐานชัดเจนมาก เพื่อให้ กสทช. สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพราะเรื่องนี้คาราคาซังมาหลายปีแล้ว”นพ.สุภัทรกล่าว