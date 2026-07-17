รัฐบาลย้ำ “กัญชาไม่เสรี” มีประกาศ สธ.คุมเข้ม ซื้อ-ขาย ต้องมีใบสั่งแพทย์ ลักลอบส่งออกโทษหนักคุก 10 ปี ปรับ 4 เท่า

รัฐบาลยืนยัน “กัญชาไม่เสรี” ย้ำ ประกาศ สธ. คุมเข้มช่อดอก ซื้อ-ขาย ต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น เตือนลักลอบนำออกนอกประเทศโทษหนัก! จำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ 4 เท่า หรือทั้งจำทั้งปรับ
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แม้กัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมเฉพาะสำหรับการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ แต่สำหรับบางประเทศ กัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง รัฐบาลย้ำเตือนประชาชนและนักเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเกิดเจตนากระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการลักลอบจำหน่ายช่อดอกกัญชาที่ผิดกฎหมาย หรือพบการมั่วสุมเสพยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า จะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 46 เท่านั้น กรณีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปได้ จะต้องเป็นผู้ที่มี “ใบสั่งจ่ายยา” จากผู้ประกอบวิชาชีพ (เช่น แพทย์ แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน เภสัชกร ทันตแพทย์) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการ (เว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพ) ห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติ (Vending Machine) ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และห้ามโฆษณาในทุกช่องทาง
“ผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบจำหน่าย แปรรูป หรือส่งออกช่อดอกกัญชาอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการแอบขายให้กับบุคคลที่ไม่มีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ มีความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 78 ซึ่งมีบทลงโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับสูงสุด 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศด้วยว่า “การลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร หรือพยายามหลบเลี่ยงการตรวจค้น มีโทษทางกฎหมายที่ต้องระวางโทษอย่างเด็ดขาด โดยระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจำทั้งปรับ” นางสาวพลอยทะเล ย้ำ