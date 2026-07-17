ยกเครื่องแอป “ThaiWater” ปฏิรูปข้อมูลน้ำแห่งชาติ รู้เท่าทันสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤต

รัฐบาลยกเครื่องแอป “ThaiWater” โฉมใหม่ ปฏิรูปข้อมูลน้ำแห่งชาติ รู้เท่าทันสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤต เช็กฝน-เขื่อน-พื้นที่เสี่ยง-PM 2.5 ครบจบในหน้าเดียว
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ยกระดับการรับมือภัยพิบัติและการเตือนภัย จากการตั้งรับ ไปเป็นการป้องกันเชิงรุก ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม ThaiWater เป็น ThaiWater เวอร์ชันใหม่ ที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ โดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก 56 หน่วยงาน ภายใต้ 13 กระทรวง และ 1 องค์กรอิสระ ทำให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศอยู่บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน ลดปัญหาข้อมูลขัดแย้งกันในภาวะวิกฤต
สำหรับจุดเด่นของ ThaiWater เวอร์ชันใหม่ นี้ คือ สามารถติดตามข้อมูลผ่านแผนที่ข้อมูลแบบโต้ตอบ หรือ Interactive Map ได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะจะมีการรวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ในหน้าเดียว ทั้งเรดาร์ฝน ปริมาณฝน ระดับน้ำ สถานการณ์เขื่อน พื้นที่เฝ้าระวัง และค่าฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนภัยที่ปรับปรุงให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว มีข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าเฉพาะจุด ทำให้ผู้ใช้งานทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ โดยขณะนี้เปิดให้ประชาชนได้ใช้งานฟรีผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net และแอปพลิเคชัน “ThaiWater รู้น้ำ รู้อากาศ” ทั้งระบบ iOS และ Android
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีแพลตฟอร์ม ThaiWater แล้ว ยังมีการบูรณาการเว็บไซต์ “ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ครบทั้ง 76 จังหวัด” เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยตามบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ช่วยลดขั้นตอนการสั่งการที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจอพยพหรือเข้าช่วยเหลือประชาชน โดยสามารถเข้าใช้งานแยกเป็นรายจังหวัด อาทิ phrae.thaiwater.net, chiangrai.thaiwater.net, nan.thaiwater.net