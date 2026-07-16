นายกฯโยนหน้าที่กสถ.เพิกถอนบรรจุขรก.ท้องถิ่นทุจริต ลั่นฟันตามกม. ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ

"อนุทิน" ชี้เพิกถอนบรรจุขรก.ท้องถิ่นทุจริต เป็นหน้าที่ กสถ.ตามขอบเขตอำนาจ หลังมหาดไทยแจ้งผลสอบสวน ลั่นใครทำผิด ต้องรับผิด ตามกฏหมาย ปัดนายกฯในฐานะ รมว.มท.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ จะถอด จะต่อ หรืออะไรทั้งสิ้น
ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 เมื่อเวลา 17.33 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. ได้นัดประชุม เพื่อมีมติพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบรอบแรกจำนวน 3,621 คน ในวันพรุ่งนี้ 17 กรกฎาคมว่า เมื่อเช้านี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีคำสั่งให้ทำหน้าที่รักษาการอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มารายงานผลต่างๆ โดยพรุ่งนี้ 17 กรกฎาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการ กสถ. และทางกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ขอย้ำว่ากระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่คณะกรรมการ กสถ. โดยกระทรวงมหาดไทย จะยืนยันว่า จากการตรวจสอบอะไรต่างๆ พบเหตุอะไรบ้าง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการ กสถ. ซึ่งมีหน้าที่บริหารการสอบได้รับทราบ และดำเนินการตามความเห็น และตามขอบเขตอำนาจที่มีต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า การถอดถอน ข้าราชการที่บรรจุรอบแรก นายกฯอยากจะบอกอะไรกับผู้กระทำผิดเหล่านี้บ้าง นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า สื่อไม่ต้องถามนำ ทั้งหมดอยู่ที่การประชุม กสถ. ซึ่งพรุ่งนี้จะมีการประชุมกัน
เมื่อถามว่า พรุ่งนี้หากคณะกรรมการ กสถ.มีมติออกมาสามารถถอดข้าราชการที่บรรจุไปแล้วล๊อตแรกได้เลยใช่หรือไม่ โดยไม่ต้องรอนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน กล่าวว่า "ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ จะถอด จะต่อ หรือจะอะไรทั้งสิ้น แต่ผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่า เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า มันมีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการครั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมาย อะไรที่ไม่ถูกก็ต้องดำเนินการ ดำเนินคดี ไม่ว่าจะยกเลิกหรือจะอะไร ก็ต้องออกมาจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ ซึ่งกฎหมายเขาออกแบบมาแล้ว ตอนแรกอำนาจอาจจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย อันนั่น ถ้า มท.1 สั่งการ ดำเนินการ หรือตัดสินใจเองได้ แต่กฎหมายท้องถิ่นล่าสุด เขาให้อำนาจนี้อยู่กับคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งตนก็เคยตอบไป 2-3 ครั้งแล้ว"
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีคำถามกลับว่าคณะกรรมการ กสถ. จะต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่จากผลของการบรรจุข้าราชการที่มาแบบไม่ถูกต้องดังกล่าว นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่าตามกฏหมายๆ ซึ่งตามกฎหมายเขาว่าอย่างไร ใครกระทำผิดต้องรับผิดชอบตามกฏหมายทำชอบ ก็รับชอบ ทำผิด ก็รับผิด ยึดหลักนี้เป็นบรรทัดฐานไว้ก่อน
เมื่อถามย้ำว่า รับผิดชอบตามกฏหมายนั้นต้องมีผู้ไปร้องด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ยกนาฬิกาข้อมือมาดู พร้อมกับกล่าวว่า ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ประกาศครั้งสุดท้าย ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที เพื่อเข้าไปยังห้องรับรอง เตรียมขึ้นเครื่องเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน