“รองเซมเบ้” เคลียร์ปัดสนิท "ดร.วิน" แค่คนรู้จักไม่เคยว่าจ้างงาน ส่วน "ดร.พิชิต" ไม่เคยรู้จัก

รองปลัดมท. แจง หลังเพจโซเชียล โยงสนิท "ดร.วิน" บอก แค่คนรู้จัก ไม่เคยว่าจ้างงาน ส่วน "ดร.พิชิต" เพิ่งรู้จักชื่อจากข่าว ไม่เคยรู้จัก
วันนี้ (16ก.ค.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณี เพจออนไลน์ โพสต์ว่า สนิทกับ ดร.วิน ตั้งแต่สอบบริหาร ปี 67 ที่ดร.พิชิต สอบได้ที่ 1 ที่เชียงใหม่ ว่า ดร.วิน เท่าที่ตนทราบ เขาเป็นคนที่รู้จักคนเยอะ ซึ่งกับตน ยอมรับว่ารู้จักกัน แต่ไม่เคยว่าจ้างงานระหว่างกัน ซึ่งตนเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องนี้มาก ตั้งแต่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่วนกรณี ที่ถูกพาดพิง ตนไปค้นหาข้อมูล ในปี 2567 การสอบในจังหวัดเชียงใหม่ ในทุกขั้นตอน ได้ตั้งอนุกรรมการสรรหา ตั้งแต่ ก.พ. 67 เป็น 3 คณะ อบต. เทศบาล และอบจ. กระจายให้รองผู้ว่าฯ 3 ท่าน รับผิดชอบ ไม่รวบหน้าที่ไว้ที่ใคร และปล่อยให้เขาทำหน้าที่ตามบทกฎหมาย ไม่เคยเข้าไปแทรกแซง และไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการประกาศผล ซึ่งเพิ่งทราบในวันนี้ จากเพจดังกล่าว ว่ามีชื่อ ดร.พิชิต สอบเข้ามาได้ พร้อมยืนยันว่า ตนไม่เคยรู้จัก ไม่รู้ว่ามาสอบ และไม่รู้ว่าสอบได้