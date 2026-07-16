นายกฯ สั่งศึกษาแนวทางปฏิรูปการบริหารกำลังคนภาครัฐ งบรายจ่ายบุคลากร ดึง AI สนับสนุน ทบทวนรูปแบบการจ้าง ค่าตอบแทน

นายกฯ สั่ง "รองปกรณ์ฯ ประสาน 5 หน่วยงานหลัก ศึกษาแนวทาง "ปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ" รวมถึง "งบประมาณรายจ่ายบุคลากร" ดึง AI สนับสนุนการปฏิบัติราชการ เน้นจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ทั้งวางแผนกำลังคน กรอบอัตรากำลัง ทบทวนรูปแบบการจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม พร้อมทั้งให้รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน
วันนี้ (16 ก.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้า ต่อนโยบายการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ ที่กำลังเดินหน้า ปฏิรูประบบราชการและงบประมาณภาครัฐ ครั้งใหญ่เพื่อลดรายจ่ายประจำ
ล่าสุด นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี โพตส์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Pakorn Nilprapunt ใจความว่า ล่าสุดวันนี้ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
ท่านนายกรัฐมนตรี เสนอว่า จากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 พบว่า งบประมาณรายจ่ายบุคลากรมีสัดส่วนค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่รัฐบาลยังมีภารกิจสำคัญอีกหลายด้านและจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงางานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรน้อยลงและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วขึ้น
"จึงมอบหมายให้ผม ในฐานะประธานกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ กำกับและเร่งรัดการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรในภาพรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว"
โดยให้ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - OPDC เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance สำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ทั้งการวางแผนกำลังคน การบริหารกรอบอัตรากำลัง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ตลอดจนการทบทวนรูปแบบการจ้างงาน ระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการของภาครัฐให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับภารกิจของภาครัฐในระยะยาว
โดยให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วน รอบด้าน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
แล้วให้ สำนักงาน ก.พ. นำผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป