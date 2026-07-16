"รองฯเซมเบ้" ส่งการบ้านจัดตั้ง "สองมหานคร" กังวล! ยุบเลิก รชก.ส่วนภูมิภาค ส่อเหลื่อมล้ำ! "ส.ส.ปชน."ยันอย่ากังวล เลือกตั้งผู้ว่าฯ ต่างจากแต่งตั้ง แน่!

"รองปลัดเซมเบ้" ส่งการบ้านจัดตั้ง "เชียงใหม่มหานคร-ภูเก็ตมหานคร" เป็น อปท.รูปแบบพิเศษ ฉบับมหาดไทย ต่อฝ่ายเลขานุการ จ่อชง ครม.ตามกรอบ 30 วัน หลังกังวล "ยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาค" อาจเกิดความเหลื่อมล้ำ ด้าน ส.ส.เชียงใหม่ ปชน. ยัน! ไม่ต้องกังวล ชี้ "เลือกตั้งผู้ว่ามหานคร" เป็นการจัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่ จะได้เลือกตัวแทนจริงๆ จากคนในพื้นที่ แทนการแต่งตั้งจากส่วนกลางผ่านกลไกราชการส่วนภูมิภาค เชื่องบประมาณ ภาษี จะถูกบริหารจัดการ "บริการสาธารณะ" ตอบสนองความต้องการคนในพื้นที่ อย่างแท้จริง
วันนี้ (16 ก.ค. 69) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อนโยบายของรัฐบาล พรรคภูมิใจไทย ต่อการจัดตั้ง "เชียงใหม่มหานคร" และ "ภูเก็ตมหานคร" เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
หลังจาก วานนี้ (15 ก.ค.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นตาม มติ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่ได้รับมติคณะรัฐมนตรี ให้จัดทำข้อคิดเห็น และบทสรุป ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน
โดยหน่วยงานในกำกับมหาดไทยร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบเชิงโครงสร้างและรวบรวมข้อคิดเห็น เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)และคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ขณะที่ นายนิรัตน์ ระบุว่า มหาดไทยพร้อมผลักดันเป้าหมายการกระจายอำนาจสู่ อปท.มาโดยตลอด แต่การปรับโครงสร้างการบริหารระดับมหานคร ที่จะยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่นั้น จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติ
โดยเฉพาะประเด็น 'การป้องกันความเหลื่อมล้ำ' ของการจัดเก็บรายได้ระหว่างจังหวัดที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่น ๆ และ 'การรักษาความมั่นคง'
ตลอดจนการบูรณาการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต กลไกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางที่เชื่อมโยงนโยบายระดับชาติสู่การปฏิบัติจริง
"หากขาดกลไกนี้ไปอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงต้องวิเคราะห์ทุกรายละเอียดอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อในการทำงานและรักษาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
ล่าสุด ที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งเชียงใหม่มหานครและภูเก็ตมหานครเป็น อปท.รูปแบบพิเศษ ครั้งที่ 2/2569 ที่มี นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล รองปลัด สปน. เป็นประธานฯ ได้มีการพิจารณา ตามร่างจัดตั้งเชียงใหม่มหานครและภูเก็ตมหานคร ของกระทรวงมหาดไทย โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัด มท. นำคณะเข้าชี้แจงด้วยตัวเอง
แหล่งข่าวจากที่ประชุม เปิดเผยว่า ได้มีการหารือประเด็นสำคัญ ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหาร ,อำนาจหน้าที่ ,ระบบการคลัง ,ความสัมพันธ์กับรัฐบาล และการมีส่วนร่วมประชาชน
ได้รับทราบข้อเสนอ จากการวิเคราะห์ระบบการบริหาร ตามร่าง การจัดตั้งเชียงใหม่มหานครและภูเก็ตมหานครเป็น อปท.รูปแบบพิเศษ เช่น ตาม มาตรา 125-126 คณะกรรมการเชียงใหม่มหานคร & ภูเก็ตมหานคร จะมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มี ผู้แทน อปท 5. คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยมี หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์ถ่ายโอนภารกิจให้กับ อปท. ภายในมหานคร สนับสนุนถ่ายโอนให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี
"อำนาจของ มท.1 เช่น มาตรา 17 มีอำนาจในการยุบสภาเชียงใหม่มหานครและภูเก็ตมหานคร ,มาตรา 92 มีอำนาจให้เอกชนกระทำกิจการ และ มาตรา 126 มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การได้มาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คกก. ทั้ง 2 มหานคร"
มาตรา 58 การได้มาของสภาพลเมือง ไม่น้อยกว่า 200 คน ที่เลือกโดยทางอ้อม มี ผู้ว่าฯมหานคร มาจากการเลือกตั้ง ปลัดมหานคร เป็นห้วหน้าข้าราชการประจำ มีการจัดตั้งส่วนราชการระดับสำนัก/กอง และศูนย์ประสานงานเขต ให้ ขรก./ลูกจ้าง ส่วนราชการประจํา จังหวัด/อำเภอ ถ่ายโอน
มาตรา 11 สภามหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มาตรา 85 ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ว่าฯภูเก็ต มีฐานะ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ ตาม ป.วิฯ อาญา
มาตรา 130 หน่วยงานของ ราชการส่วนกลาง ยุติบริการสาธารณะ และสนับสนุนวิชาการ
มาตรา 134 คณะกรรมการประสานแผนฯ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึง มาตรา 87 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
ขึ้นตรงกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ด้าน น.ส.เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 พรรคประชาชน โพตส์เฟซบุ๊คส่วนตัว ระบุถึง กรณีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร แสดงความกังวลในประเด็นการยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ใจความว่า
"ไม่อยากจะเชื่อ มหาดไทยตั้ง นิรัตน์ รองปลัดกระทรวงฯ นั่งประธานการประชุมพิจารณา ให้ความเห็นเรื่องการจัดตั้งเชียงใหม่มหานครและภูเก็ตมหานคร คนที่เคยบอกว่า “ประเทศไทยกระจายอำนาจแล้ว 100%ในเวทีเชียงใหม่มหานคร ณ ตอนเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่”
มีแนวคิดแบบนี้จะสำเร็จจริงๆเหรอคะ เปิดใจ เปิดกว้างรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
รองปลัด นิรัตน์ มีความกังวลในประเด็นราชการส่วนภูมิภาค ว่าหากเกิด เชียงใหม่มหานคร ได้จริงแล้ว มีการยกยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค จะกระทบกับ “การป้องกันความเหลื่อมล้ำ” ของการจัดเก็บรายได้ระหว่างจังหวัดที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่น ๆ
และ “การรักษาความมั่นคง” ตลอดจนการบูรณาการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต จากประเด็นนี้ เบื้องต้นพลอยขออนุญาตชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจร่วมกัน โดยขออนุญาตเริ่มต้นจากการรักษาความมั่นคงก่อน ดังนี้
1. ประเด็น "การรักษาความมั่นคง"
ในหลักการกระจายอำนาจของเชียงใหม่มหานคร มีคีย์เวิร์ดคำสำคัญที่ว่า “เชียงใหม่มหานคร สามารถจัดทำบริการสาธารณะได้ทั้งหมดยกเว้น "ศาล ทหาร เงินตราและการต่างประเทศ" ” ซึ่งนี่มีอยู่ ระบุอยู่ในร่างเชียงใหม่มหานครอย่างชัดเจน
ในส่วนการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เชียงใหม่มหานคร นั้นเพราะจะมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่ ระหว่างเชียงใหม่มหานคร กับ ส่วนกลาง
โดยมีรายละเอียดดังนี้ [ราชการส่วนกลาง]ในพื้นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ที่เกี่ยวกับความมั่นคง เศรษฐกิจระดับประเทศหรือภารกิจระดับมหาภาค
[ราชการส่วนท้องถิ่น]มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นภารกิจที่ใกล้ชิดกับประชาชน เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือเป็นภารกิจที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน
จะเห็นได้ชัดคือเรื่องของความมั่นคง ในร่าง พรบ ระบุไว้ชัดเจนว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของ ราชการส่วนกลาง ไม่ใช่ส่วนท้องถิ่นหรือเชียงใหม่มหานคร เพิ่มเติมคือในร่างฯ ยังคงมีการระบุว่า ผู้ว่าเชียงใหม่มหานคร นั้นมีหนึ่งในอำนาจหน้าที่ บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ด้วย
ฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลถึงความมั่นคง หากเชียงใหม่มหานครเกิดขึ้นจริง
2.ความเหลื่อมล้ำรายได้ กับจังหวัดอื่นๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลมากมายเพราะเชียงใหม่มหานครสามารถจัดเก็บภาษีในพื้นที่ได้เอง 100% แบ่งส่วนกลาง 50% เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินในพื้นที่
โดยเชียงใหม่มหานครมีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อคนในทางเชียงใหม่มหานครได้
และหากกลัวการเหลื่อมล้ำกับจังหวัดอื่นๆก็คงควรเป็นหน้าที่ของราชการส่วนกลางหรือรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น
สุดท้ายนี้สิ่งที่สำคัญจริงๆ ของเชียงใหม่มหานคร คือการที่ประชาชนชาวเชียงใหม่ จะสามารถ “เลือกตั้งผู้ว่า“ ได้เลือกตัวแทนจริงๆจากคนในพื้นที่
ไม่ใช่เลือกตั้งที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางผ่านกลไกราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน งบประมาณ ภาษี ที่เก็บได้จากพื้นที่ จะถูกบริหารจัดการ ตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่ อย่างแท้จริงจากผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง
แม้เป็นเรื่องจริงที่ราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบันนั้นเป็นโซ่ข้อกลาง ที่ทำให้นโยบายส่วนกลางนำมาสู่การปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ แต่ขณะเดียวกันนี้โซ่ข้อกลางก็คือ "โซ่" ที่คอยฉุดรั้งไม่ให้เกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง
เพราะ ในความเป็นจริงทำหน้าที่เหมือนใครว่าเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งทั้งที่สามารถทำแค่กำกับดูแลหรือสนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่านั้น.