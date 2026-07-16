"อนุทิน" ตรวจเยี่ยมกองทัพไทย ย้ำบูรณาการความมั่นคงชายแดน รับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ

นายกฯ ตรวจเยี่ยมกองทัพไทย มอบนโยบายย้ำบูรณาการความมั่นคงชายแดน รับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ ดัน ศบค.ชด.บูรณาการความมั่นคง
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมกองทัพไทย พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบภารกิจ การดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพไทย และมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ลงนามสมุดตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปบทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพไทยในการเตรียมกำลังกองทัพไทย การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมในทุกด้าน ให้สามารถเผชิญภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ ทุกมิติ ทุกระดับความขัดแย้ง พร้อมปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ ด้วยความประสานสอดคล้อง และมีความทันสมัย สอดรับเทคโนโลยีทางทหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลในฐานะของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน (ศบค.ชด.)ในการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฏหมายตามแนวชายแดน ทั้งทางบก น่านน้ำภายใน และทะเลอาณาเขตของไทย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย ประเภทกิตติมศักดิ์ จากผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นตราสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ อันหล่อหลอมจากความเสียสละ ความกล้าหาญ ความเพียรพยายาม และการอุทิศตนเพื่อชาติ ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความรับผิดชอบสูงสุด
นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณกองทัพไทย ผู้บังคับบัญชา กำลังพล และเจ้าหน้าที่ทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ วิริยะอุตสาหะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นบูรณาการการทำงานทั้งภายในหน่วยงานสังกัดกองทัพไทย และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงความต่อเนื่องในการเป็นแกนกลางเพื่อบูรณาการความมั่นคง ทั้งในมิติภายในประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ขอให้ศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน (ศบค.ชด.) ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ชายแดนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีฯ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยในครั้งนี้ และได้ยืนยันถึงความพร้อมของกองทัพไทย ในการปกป้องรักษาเอกราช อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งมีความพร้อมในการใช้ศักยภาพของกองทัพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการเป็นกลไกของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ เพื่อการเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่น และเป็นที่พึ่งของประชาชน กองทัพไทยจะมุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนสืบไป