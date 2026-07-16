“การดี” ทดลองใช้ TH-AI Passport เผยหลายฟังก์ชันคล้าย AI ฟรี พบปรับสัญญาเป็น Pay per Active User จี้เปิดสูตรคำนวณราคาให้โปร่งใส

“การดี” เผยทดลองใช้ TH-AI Passport แล้ว ชี้ฟังก์ชันหลายส่วนคล้าย AI ฟรีต่างประเทศ พบมีการปรับสัญญาจาก Pay per Use เป็น Pay per Active User ชี้ ตรวจสอบผู้ใช้งานจริงง่ายขึ้น แต่ยังจี้เปิดสูตรคำนวณราคา-ความโปร่งใสการเบิกจ่าย พร้อมขอประชาชนร่วมติดตาม งบการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
วันที่ 16 ก.ค.ที่อาคารรัฐสภา ดร.การดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ สส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงความคืบหน้าการติดตามโครงการ TH-AI Passport ว่า ขณะนี้ยังมีข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างรอการเปิดเผยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น ได้แก่ 1. สัญญาจ้างฉบับที่มีการแก้ไข ซึ่งเข้าใจว่ายังอยู่ในกระบวนการดำเนินการและยังไม่ได้รับเอกสาร 2. รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับโครงการทั้งหมด ซึ่งยังไม่ได้รับเช่นกัน และ 3. คำชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI) และแนวทางการประมวลผลข้อมูล ซึ่งยังรอคำตอบอยู่
ดร.การดี กล่าวว่า เหตุผลที่ติดตามทั้ง 3 ประเด็นนี้ เพราะเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ ได้แก่ การใช้เงินภาษีประชาชนให้คุ้มค่า การทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้
ดร.การดี เปิดเผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาตนได้รับอีเมลจากบริษัทผู้พัฒนาโครงการ เพื่อเข้าไปทดลองใช้งาน TH-AI Passport ในเวอร์ชันเริ่มต้น จึงขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทดลองใช้งาน โดยจากการทดลองเบื้องต้นพบว่า หน้าตาการใช้งาน (UI) มีความสวยงาม มีฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึงระบบการเรียนรู้ด้าน AI ที่ดูครบถ้วน แม้ว่ายังไม่ได้ทดลองใช้ทุกฟังก์ชันก็ตาม
สิ่งที่น่าประหลาดใจ คือเมื่อได้หารือกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี พบว่า ฟังก์ชันหลายอย่างที่มีอยู่ในระบบนั้น คล้ายกับบริการ AI เวอร์ชันฟรีที่มีให้ใช้งานอยู่แล้วในต่างประเทศ จึงยังไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศไทยจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกับโครงการดังกล่าว แต่ก็ยังต้องรอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการเปิดให้มีการทดสอบใช้งานในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการได้อย่างรอบด้าน
ดร.การดี กล่าวต่อว่า ปัจจุบันอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเริ่มเข้าไปทดลองใช้งานระบบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบคำถามเรื่องความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการได้ชัดเจนขึ้น โดยประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อสงสัยสำคัญที่ต้องได้รับคำอธิบาย
ดร.การดี ขอบคุณหน่วยงานที่รับฟังข้อเสนอแนะจากภาควิชาชีพ หลังจากที่ผ่านมาได้รวบรวมความคิดเห็นจากสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ และจัดส่งเป็นข้อเสนอแนะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งพบว่ามีการปรับปรุงรายละเอียดบางส่วนของโครงการแล้ว
หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ได้รับทราบ คือ รูปแบบสัญญาจะมีการปรับจาก Pay per Use มาเป็น Pay per Active User ซึ่งถือเป็นความแตกต่างที่สำคัญ เพราะระบบ Pay per Use จะคำนวณจากการใช้งานหรือโทเคน ซึ่งตรวจสอบได้ยาก ขณะที่ Pay per Active User จะคิดตามจำนวนผู้ใช้งานจริง จึงทำให้เกิดคำถามต่อว่า กระบวนการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุด รวมถึงจะกำหนดอัตราค่าบริการอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด
อีกประเด็นที่น่ากังวล คือ รูปแบบของระบบที่รวมทั้งส่วนการเรียนรู้และการใช้งานไว้ด้วยกัน จึงต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เพราะหากประชาชนจำนวนมากไม่เลือกใช้งานตั้งแต่ต้น ก็จะยิ่งสะท้อนคำถามสำคัญว่า การใช้งบประมาณจำนวนมากจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าได้อย่างไร
สำหรับการวัดผลความสำเร็จของโครงการ ดร.การดี ระบุว่า ควรเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ด้าน AI ของประเทศอย่างชัดเจน โดยขณะนี้ยังไม่เห็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ทั้งที่โครงการใช้งบประมาณระดับหลายร้อยล้านถึงกว่าพันล้านบาท
หากหน่วยงานเห็นว่าการกำหนด KPI ในช่วงเริ่มต้นเป็นเรื่องยาก และจะรอวัดผลเมื่อโครงการสิ้นสุด ก็อาจทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง เพราะการประเมินควรมีทั้งข้อมูลก่อนเริ่มโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน
ดร.การดี เสนอให้หน่วยงานใช้ข้อมูลจากรายงานด้าน AI Adoption ของผู้ให้บริการรายใหญ่ เช่น Gemini และ Microsoft ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย มาเป็นค่าอ้างอิงพื้นฐาน หรือ Baseline เพื่อใช้วัดผลว่า เมื่อใช้งบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทแล้ว ประเทศไทยมีการพัฒนาด้าน AI เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
ดร.การดี ย้ำว่า จุดยืนของตนและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียังคงเหมือนเดิม คือ หากตั้งแต่ต้นโครงการยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า ก็ย่อมเป็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับการใช้เงินภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นประเด็นที่ติดตามมาตั้งแต่เริ่มโครงการ และจะติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด
เมื่อถามว่า ระบบ Pay per Active User มีข้อดีกว่า Pay per Use อย่างไร ดร.การดี กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าแบบใดดีกว่ากัน แต่ในทางปฏิบัติมองว่า Pay per Active User จะสามารถจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบได้ตรงประเด็นมากกว่า เพราะสามารถกำหนดนิยามของคำว่า Active User ได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น จะนับผู้ใช้งานรายวัน Daily Active User หรือรายเดือน Monthly Active User รวมถึงวิธีการคำนวณราคาให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้งานจริง
ส่วนระบบ Pay per Use ที่คิดค่าบริการตามจำนวนโทเคนนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีความกังวลว่า จะไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่า มีการใช้โทเคนไปในปริมาณเท่าใด หรือใช้กับงานประเภทใด จึงอาจทำให้การตรวจสอบทำได้ยากกว่า แต่การเปลี่ยนมาใช้ระบบ Pay per Active User อย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่า งบประมาณในส่วนของระบบ Generative AI อาจไม่จำเป็นต้องใช้เต็มวงเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท หากมีการใช้งานจริงต่ำกว่าที่คาดการณ์ และหากกระบวนการตรวจสอบและการคำนวณค่าใช้จ่ายมีความชัดเจน โปร่งใส ก็อาจทำให้ใช้งบประมาณต่ำกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ได้
ทั้งนี้ ดร.การดี ย้ำว่า ประเด็นดังกล่าวยังไม่ถือว่าสิ้นสุด เพราะยังมีรายละเอียดอีกหลายส่วนที่ต้องตรวจสอบ และตนพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจะติดตามโครงการนี้ต่อไป เพื่อให้การใช้งบประมาณของรัฐเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ส่วนเรื่องต่อมาอยากให้ประชาชนร่วมกันติดตาม ช่องทางการทุจริตอย่างถูกระเบียบ เพราะวันนี้สิ่งที่เราเฝ้าจับตาการทำงาน หรือการไหลของงบประมาณที่จะไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของสภา คือในพ.ร.บ. เงินกู้ 200,000 บาท และบัญชีนวัตกรรม แล้วตนเองได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารของสำนักงานนวัตกรรม ก็ให้ความยืนยันว่า ประเด็นนี้เรากำลังแก้ไขในเรื่องของกระบวนการ การที่จะข้อมูลมาใส่ในบัญชีประจำ ให้เป็นนวัตกรรมจริงๆ มีการแจ้งว่าจะทำให้การตรวจสอบนั้นโปร่งใส และไม่ขาดธรรมาภิบาล แต่อย่างไรเราก็ต้องติดตามกันต่อ รวมถึงเรื่องที่มีการพูดถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน แต่ข้อมูลที่เห็นเป็นข้อผิดสังเกต มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LED เข้ามาเยอะผิดปกติในปี 2026 เมื่อไปดูจะเป็นการเปรียบเทียบได้ยากว่า มีนวัตกรรมอย่างไร เพราะฉะนั้นเราพูดถึงว่าการใช้นวัตกรรมที่เกินความจำเป็น กับการใช้ไฟถนน ไหหมู่บ้าน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาต่อ สุดท้ายก็จะไปเกี่ยวข้องกับ การใช้เงินภาษีประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า จึงอยากให้ร่วมกันติดตาม เพราะเราไม่อยากให้มีการทุจริตคอรัปชั่น