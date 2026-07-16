‘วิลาศ’ ชำแหละ 7 ข้อสภาฯ หมื่นล้านชำรุด แฉมือมืดขู่ ขรก.ห้ามจุ้น-ตั้งงบ 70 ปรับปรุงสระแก้ว 123 ล้าน

‘วิลาศ’ แถลง 7 ข้อ จี้สภาฯ เรียกเอกชนซ่อมอาคาร หลังพบชำรุดหลายจุดรวมมูลค่านับพันล้าน โวยมือมืดขู่ ข้าราชการห้ามจุ้นมิเช่นนั้นจะถูกสั่งย้าย แฉตั้งงบในปี 2570 ปรับปรุงสระแก้ว 123 ล้านบาท-ดึง 5 เอกชน ประมูลเหมาช่วง
วันที่ 16 ก.ค.ที่รัฐสภา นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต สส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(กมธ.ป.ป.ช.) แถลงกรณีการก่อสร้างรัฐสภาสิ้นสุดสัญญาประกันในวันที่ 15 ก.ค.ว่า รัฐสภาแห่งนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นปีที่ตนเป็นประธานคณะกรรมาธิการป.ป.ช. ตนได้มีโอกาสตามมาเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงที่มีการขยายสัญญาก่อสร้างที่เริ่มตรวจสอบถึงความบกพร่อง ยืนยันว่า การตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ได้อาฆาตมาดร้ายเพียงแต่อยากให้เป็นอาคารที่สมบูรณ์ของประเทศ
นายวิลาศ ยังกล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้ยืนคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) รวม 65 เรื่องและมั่นใจว่าทุกเรื่องมีหลักฐานเอาผิดได้ พร้อมท้ามาตลอดถ้าใครเห็นว่าตนกล่าวเท็จฟ้องมาได้ด้วยความยินดี
ทั้งนี้ตนจะชี้ให้เห็นถึงบัญญัติ7ประการ 1. ในในสัญญามีเงินประกัน อยู่3ก้อน ก้อนแรก 614 ล้านบาท ก้อนที่2มีการจ่ายเป็นงวดๆ โดยจะหักเป็นเงินประกันผลงานอีก 5% อีกประมาณ 600 ล้านบาท ขณะที่ก้อนที่3 เป็นเงินงวดสุดท้ายให้รอจ่ายพร้อมเงินประกันผลงานซึ่งตนยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน แต่รวมทั้งหมด3ก้อนไม่น่าจะน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
2.ในสัญญาข้อที่9 ในการก่อสร้าง ต้องมีการค้ำประกัน2ปีก่อนสิ้นสุดสัญญาจะสิ้นสุดวันที่15ก.ค.69 โดยในประกันระบุอย่างชัดเจนว่า ถ้าการชำรุด บกพร่องหรือดำเนินการผิดพลาดในการก่อสร้าง สามารถที่จะเรียกเอกชนเข้ามาซ่อมแซมได้ ซึ่งที่ผ่านมากลับพบว่า มีจุดที่ชำรุดหลายจุด แต่รัฐสภากลับมีการรับมอบงานซึ่งเรื่องนี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อป.ป.ช.ไปแล้วขณะเดียวกันในส่วนของรัฐสภาต้องทำหนังสือถึงผู้รับจ้างเร่งเข้ามาแก้ไขโดยด่วน โดยในส่วนของตนได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างไปแล้วเป็น 1000 เรื่อง
อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องมาแก้ไขให้ครบถ้าไม่ทำสภาฯสามารถไปเรียกผู้รับจ้างรายอื่นมาทำแล้วคิดเงินได้ โดยกระบวนการซ่อมแซมจะต้องนับรวมกับระยะเวลาที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ ฉะนั้นระยะประกันขณะนี้จึงไม่ได้สิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค.แต่อยู่ที่ว่าจะต้องใช้เวลาแก้ไขไปเท่าไหร่
3.วันนี้สภาฯต้องรีบรวบรวมและยื่นโนติส ต่อผู้รับจ้างมิเช่นนั้นจะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเสนอสภาต้องเร่งรีบเพราะมีเรื่องที่ผิดอยู่จำนวนมาก
4. วันนี้มีความพยายามไม่รู้ว่าจากใครที่จะเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างด้วยการพยายามจะตั้งงบประมาณเพื่อไปทำในบริเวณที่มีปัญหา เช่น ก่อนหน้านี้เคยมีการของบประมาณที่อ้างว่าสร้างที่จอดรถไม่พอ
“วันนี้มีความพยายามที่จะขอตั้งงบในปี 2570 ปรับปรุงสระแก้ว 123ล้านบาท โดยมีผลมาจากการก่อสร้างที่ผิดแบบหลายหลายเรื่อง”
5.วันนี้การก่อสร้างสภาฯ มีการที่ดำเนินการที่เข้าข่ายกระทำผิด สัญญาข้อที่ 11 ในหลายเรื่องเช่น การจ้างเหมาช่วง โดยมีผู้รับเหมาเข้ามาแข่งขันประมูล จึงเป็นข้อสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่
ขณะที่เงินค้ำประกันจำนวน 1พันกว่าล้านยัง มีอีกส่วนนึงที่ตนคิดว่า น่าจะยังไม่ได้จ่ายคือเงินค่าคุมงานและค่าที่ปรึกษาโครงการกว่า 300ล้านบาท วันนี้หากยังไม่ได้จ่ายสภาควรที่จะรีบเอาเงินก้อนนี้จ่ายเงินคืนเขาไปเพื่อเป็นค่าตอบแทนในในการดำเนินการตั้งแต่วันที่1ม.ม.ค.2564
6.ขณะนี้มีความพยายามที่จะข่มขู่ข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโครงการโดยใช้วิธีไปกระซิบว่า อย่าไปยุ่งมากเดี๋ยวอาจจะโดนย้าย
“ขอเรียกร้องให้เลิกการกระทำดังกล่าว เพราะบุคคลเหล่านั้นหวังดีกับประเทศชาติถ้ามีการย้ายก็ มีการฟ้องร้องแน่นอนเดี๋ยวจะมีผู้ติดคุกกันเปล่า ขอเรียกร้องข้าราชการให้คำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลักพฤติกรรมที่เลียและระหว่างตำแหน่งควรเลิก”
7.ขณะนี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อป.ป.ช.ร้องไปแล้ว 65 เรื่องหลังจากนี้จะร้องอีกชุดนึงโดยเฉพาะเรื่องไหนที่มีงบประมาณในงานในการก่อสร้างเกิน 10ล้านบาท ก็จะร้องทั้งหมด
“ยืนยันว่าทุกอย่างมีหลักฐานและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดไม่จริงก็ท้าให้ฟ้องอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการฟ้องอะไรของผมเลยก็จะคัดเลือกสัก5เรื่อง ถ้าไม่ฟ้องเดี๋ยวผมจะฟ้องเองส่วนเรื่องของการก่อสร้างตนยินดีเพราะตนตามมาตลอด”
เมื่อถามว่า ผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ ขณะที่สภาฯอยู่ในภายใต้การดูแลของกลุ่มบุคคล นายวิลาศกล่าวว่า ตนก็ไม่รู้ว่าพวกที่ไปทำตอนนี้ไปเสนอหน้าหรือไม่เพราะผู้ใหญ่เขาก็บอกว่า อย่าโกงเขาไม่ชอบคนโกง เขาเกลียดคนโกงเขาจะต้องทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน และก็ยืนยันไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับบริษัท 20 -30 ปีแล้ว
อย่างไรก็ดีตนคาดการณ์มูลค่าการซ่อมแซมในส่วนต่างๆที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยน่าจะมีจำนวนมากกว่า 1,000 ล้านบาทโดยเฉพาะไม่กระดาน ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบมี 27,300 แผ่นที่ต้องเปลี่ยน เรื่องนี้ตนเคยเอาป่าไม้มาเดินตรวจ เขาก็ยืนยันว่า ที่เป็นห้องลับลับบางห้องเกิน 70% ไม้ไม่ถูกต้องตามสเปก
เมื่อถามว่า ได้มีการยื่นคำร้องเพื่อเอาผิดเลขาธิการสภาฯไปแล้วกี่คน นายวิลาศ กล่าวว่า น่าจะ3คน ถ้าเป็นเรื่องของกระบวนการก่อสร้างยกเว้น นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาสภาฯ คนปัจจุบัน ที่อาจมีช่องรอด เพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้างและเป็นหนึ่งในบุคคลที่โหวตไม่รับบงานเกือบทุกงาน
เพราะฉะนั้นวันนี้เลขาธิการสภาฯรู้อยู่เต็มอกว่างานไม่ผ่านเป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งส่งมอบงานที่อ้างว่า งานเสร็จสมบูรณ์ 100% ซึ่งครั้งนั้นคณะกรรมการฯมีมติ ไม่เป็นเอกฉันท์7:3 เลขาฯก็เป็น1ใน3เสียงที่โหวตว่าไม่ครบ 100% และมีการเขียนรายงานอย่างชัดเจนเหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะอะไร ก่อนที่เลขาจะดูรายละเอียดและเห็นด้วยในภายหลังหากวันนี้ผลออกมาแล้วเป็นไปโดยไม่ชอบฝ่ายข้างมากเป็นผู้รับผิดชอบ
นายวิลาศ ยังกล่าวว่า ที่ผ่านมามีการฟ้องร้องตน4ครั้งและมีการส่งคนเป็นมาเจรจาซึ่งตนเป็นคนแจ้งต่อศาลว่า ไม่ให้ถอนฟ้องเพื่อเป็นการยืนยันในความความบริสุทธิ์
“ทราบว่ามีการเรียกประชุมฝ่ายข้าราชการเมื่อวันที่15ก.ค.มีการสั่งการภายในไม่สมเหตุสมผลของ ตามความต้องการใครบางคนหรือไม่ ฝากถึงข้าราชการ ประเทศชาติมีปัญหาเพราะมีข้าราชการส่วนหนึ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลทำ อะไรสนองตอบอย่างเดียวไม่รู้ว่าผิดหรือถูกถ้าเรียกได้ก็จะเลียอย่างนี้ ควรจะลาออกออกจากระบบราชการประเทศไทย”
นายวิลาศ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า จากข้อมูลยังพบว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่ก็คงไม่เชื่อทั้งนี้ตนขอท้าให้ตรวจสอบหากเห็นว่าว่าตนให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง