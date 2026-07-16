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"อรรษิษฐ์" เผยประชุม กสถ.​พรุ่งนี้ ถอนบรรจุ ขรก.ล็อตแรก​ 3.6 พันคน​ทันที​ เหตุผิดชัดเจน​ สั่ง​ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ 8 แสนแผ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปลัดมหาดไทย เผย นัดประชุม กสถ.​นัดพิเศษ ในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.69) ถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก​ 3,621 คน​ทันที​ เหตุความผิดชัดเจน​ สั่ง​ปูพรมตรวจกระดาษคำตอบใหม่ 8 แสนแผ่น คาดเสร็จใน 15 วัน พร้อมจัดลำดับใหม่​และเลื่อนบรรจุบัญชีสำรองแทน​ ยืนยันคืนความเป็นธรรมให้คนบริสุทธิ์​ 9,174 คน​

วันที่ 16 ก.ค.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ​ สถ.พร้อมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงความชัดเจนของขั้นตอนหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. มีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 5,814 คน

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า​ จากการแต่งตั้ง นายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวร​ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย​ เพราะส่วนราชการ​ที่กำลังมีปัญหา​ อย่างที่ทุกคนรับทราบ ก็ต้องมีหัวที่ต้องบริหารจัดการในเรื่องนี้ ให้ลุล่วงและสำเร็จ และทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ให้เกิดความถูกต้องโดยเร็วที่สุด

ขณะเดียวกันปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวอีกว่า จากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2569​ เมื่อวานนี้​ และมีมติให้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ​ 5,814 คนนั้น​ ที่ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งทุกคนเชื่อมั่นว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้ โดยที่สุด หลังจากที่มีการตรวจคะแนนเรียบร้อยแล้ว​ ซึ่งตนเองได้ปรึกษากับรักษาการอธิบดีสถ.​ และนายบุญประสงศ์ ว่าเมื่อ ที่ประชุม กสถ.ได้มีมติในการประกาศผู้สอบแข่งขันได้ ดังนั้นผู้ที่ประกาศ ก็ต้องมีสิทธิ์​ที่จะต้องเพิกถอนการประกาศ​การบรรจุได้ ซึ่งทั้งสองคนก็เห็นว่าจะต้องเป็นไปเช่นนั้น เพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมอุกอาจ​ เมื่อประกาศในส่วนที่ผิด และเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ก็ต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุด เพราะฉะนั้น ในกลุ่มแรกที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามีความชัดเจน มีความผิดปกติของคะแนน ก็จะเชิญในวันพรุ่งนี้ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น.​ เพื่อที่จะพิจารณา เราไม่รอแล้ววันนี้ เพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์ โดยที่เขาสอบมาได้ด้วยความถูกต้อง เพราะตอนนี้คนกังวลใจว่าไม่พูดถึงเขาเลย​ คือ​ 9, 174 คน​ ซึ่งมีคะแนนตรง​กับกระดาษคำตอบคะแนนดิบที่มีการประกาศ​คะแนน​ แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร​ จึงต้องทำสิ่งนี้ให้กระจ่างแจ้ง เพราะที่ผ่านมามีการประกาศที่ผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และจะมีมติในการที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรก​ 3,621 คนในทันที หากมีมติในวันพรุ่งนี้​ทันที

นายอรรษิษฐ์​ ยังกล่าวว่า​ จะเร่งดำเนินการ ด้วยความรวดเร็ว​ โปร่งใส​ และเป็นธรรม นอกจากนี้จะมีการตรวจคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะจัดลำดับ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ ที่จะได้รับการบรรจุในลำดับถัดไป ส่วนที่สื่อมวลชนถามเมื่อวานนี้​ (15 ก.ค.69)​ ว่าหากมีตำแหน่งว่าจะดำเนินการอย่างไรนั้น​ ตนก็บอกว่า เมื่อ ทุกอย่างยังไม่โปร่ง ก็ไม่สามารถบรรจุใครได้ แต่วันนี้ เมื่อเราต้องนำคนออกจากการเพิกถอนแล้ว​ คนที่จะขึ้นมาใหม่ ก็ต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมด ในจำนวน 400,000 กว่าคน​ ก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด โดยจะให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบที่เป็นหน่วยงานกลาง และจะประกาศการจัดลำดับผู้สอบแข่งขันได้ใหม่​

นายอรรษิษฐ์​ ยังกล่าวว่า​ ทางกระทรวงมหาดไทยมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นปัญหาแค่จุดๆหนึ่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ในอดีตทุกคนทราบดี ว่าการสอบท้องถิ่น เวลามีปัญหา ก็มีการเปลี่ยนแปลง ให้ส่วนกลางเป็นคนสอบ แต่เมื่อส่วนกลางจะสอบก็ยิ่งมีปัญหาขึ้นไปอีก จึงจำเป็นต้องมีการสังคายนายกใหญ่ แต่เชื่อมั่นว่า​ นายนิรัตน์ที่จะมารักษาการแทนอธิบดีสถ.จะดูแลเรื่องนี้ได้อย่างดี และวันนี้เราต้องการความโปร่งใส​ และต้องการคนที่ยืนหยัดความถูกต้องมาทำงาน​ พร้อมกล่าวย้ำว่าผู้ที่มีความผิด ก็กำลังถูกสอบสวน จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามที่ได้มีการแถลงข่าวไปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้มีการพาดพิงบุคคลเพิ่มเติมขึ้นแล้ว ก็เชื่อมั่นว่า ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการไปเรื่อยๆ หาดมีหลักฐานชัดเจน และเห็นว่าทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือป.ป.ช.ก็จะแถลงเรื่องนี้ในวันนี้ด้วย​ และยังย้ำอีกว่าผู้ที่ผูกก็ต้องเป็นผู้แก้ในเบื้องต้น​ วันนี้จึงต้องมีการประชุมเพื่อให้เพิกถอนประกาศที่ตัวเองได้ประกาศ

นายอรรษิษฐ์​ กล่าวว่า​ วันที่​ 23 กรกฎาคม​ คณะกรรมการก.กลาง​ นัดประชุมอยู่แล้ว​ แต่วันนี้ได้พิจารณาว่าจำเป็นต้อง ประชุม กสถ.เพิกถอนโดยเร็วที่สุด​ เพราะเมื่อเห็นแล้วว่าพบข้อมูลที่เชิงประจักษ์มีความผิดปกติ และคนที่ดำเนินการในเรื่องนี้ก็คือกสถ.เอง​

ปลัดกระทรวงมหาดไทย​ ยังกล่าวถึง​ กลุ่มผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 2และกลุ่มที่​ 3 จะมีการนับคะแนนใหม่ทั้งหมด​ว่า “อย่างที่ตนบอกคะแนนเขาดีอยู่แล้ว​ แต่มีการอัพคะแนนขึ้นมาเพื่อที่จะดูคะแนน​ เนื่องจากคะแนนเดิมดีอยู่แล้วแต่ดีการปรับขึ้นมา​ แต่พบว่าอยู่ในขบวนการที่ไม่ถูกต้อง​ การดำเนินการคดีทางอาญา​ถ้าสาวถึงจะไปถึงตัวเขาเอง​ แต่ถ้าตอนนี้กลุ่มที่ทำคะแนนได้อยู่แล้ว แต่อยู่ๆมีการอัพคะแนนให้ขึ้น แล้วจะไปปรับให้ตก ก็ต้องมีการสอบสวนและพิสูจน์กันอีกนิด สำหรับคนที่ชัดเจนว่าผิดปกติ​ก็ต้องไปให้เร็วที่สุด​ เพราะคนที่อยู่โดยบริสุทธิ์​ ย่อมทุกข์ร้อน​ เพราะไม่รู้ว่าเขาจะโดนหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นความกลุ้มใจที่สุด และหลายๆคน ยังไม่มีการพูดถึงอีก 9, 174 กว่าคน ที่เขาทำคะแนนได้ถูกต้อง แล้วยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นด้วยความบริสุทธิ์ ทำข้อสอบได้โดยไม่มีการแก้ไขอะไร ตนจึงอยากให้ความเชื่อมั่นกับคนเหล่านี้ ให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด” นายอรรษิษฐ์​กล่าว

ส่วนในกลุ่มที่ 3 ที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องคะแนน จะต้องตรวจใหม่ทั้งหมดด้วยใช่หรือไม่​ นายอรรษ​ิ​ษฐ์​ กล่าวว่า​ ทั้งกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ต้องตรวจใหม่ทั้งหมดเพื่อจัดลำดับคะแนน หลังจากนั้นจะรู้แล้วว่า ใครอยู่ในลำดับใดก็จะนำคนเหล่านี้มาบรรจุแทนการเพิกถอนการบรรจุ หากวันพรุ่งนี้มีมติ

นายอรรษิษฐ์​ ยังกล่าวว่าการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้ง 800,000 แผ่น กระทรวงมหาดไทยจะเป็นแม่งาน และนำคนกลางอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นได้เข้ามาร่วมตรวจสอบ​ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด​ กับคนที่อยู่ในบัญชี 400, 000 คน ที่เราจะต้องดูจากคะแนนดิบทั้ง พร้อมระบุอีกว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือในหลายประเด็นนอกจากการเพิกถอนการบรรจุแล้ว จะมีเรื่องของการนับคะแนนด้วย ใน 15วัน ซึ่งจำเยอะมากแต่จำเป็นต้องนับ​ ไม่เช่นนั้นจะคาราคาซังอยู่แบบนี้​ ทุกคนก็จะถามว่าแล้วจะเอาอย่างไรต่อ จะมีการบรรจุได้หรือไม่ ตำแหน่งว่างจะทำอย่างไร

ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้มารายงานตัวกว่า 520 คน ถือว่ามีความผิดปกติหรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ถ้าไม่ได้มารายงานตัวถือว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการของราชการแล้ว ความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น ก็จะอยู่ในชั้นของ ป.ป.ช.และสอบสวนกลาง ว่าเหตุใดเมื่อสอบได้แล้วจึงไม่มารายงาน ซึ่งก็ชัดเจน แต่หากมีเหตุผลอื่น เช่น ได้งานอื่นแล้ว หรือบรรจุสองแห่ง อันนี้ก็ตอบได้อยู่ที่ตัวของเขาเอง

เมื่อถามว่า กสถ.ไม่จำเป็นจะต้องเรียกกลุ่มนี้มาชี้แจงใช่หรือไม่ เพราะเป็นกระบวนการของ ป.ป.ช. นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า กสถ. ดูหน้าที่ของตัวเองคือเรื่องของการบรรจุ แต่เมื่อมีคะแนนที่ผิดพลาด เราจะต้องเลิกบรรจุ คนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาบรรจุก็นอกเหนือหน้าที่ของ กสถ.

ส่วนกลุ่มแรก 3,621 คน นอกจากกระบวนการภายในที่มีการเพิกถอนแล้ว ต้องมีการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไม่ เพราะมีการปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผิดปกติ และจะมีการประกาศชื่อต่อสาธารณชนหรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า เมื่อมีมติแล้ว จะมีการส่งรายชื่อแจ้งไปยังจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีชื่อ และจะส่งไปยังหน่วยงานท้องถิ่น จะเปิดเผยรายชื่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ละท้องถิ่น พร้อมย้ำว่ามติที่ออกมาแล้ว ถือว่าเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของจังหวัดทำให้ประชาชนรับทราบ

นายอรรษิษฐ์ ย้ำว่าตนเองมีความเชื่อมั่นว่า ไม่มีใครเกินความสามารถในการสอบสวน ทั้งสอบสวนกลาง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ และ ป.ป.ช. ทำงานด้านการไต่สวนอยู่ ยังเชื่อว่าสุดท้ายคนทำผิด ก็จะมีเรื่องแดงออกมาเอง

สำหรับกรณีผู้เข้าสอบภาคค. โดนกดคะแนนต่ำ มีส่วนหรือไม่ที่กรรมการสอบภาคค. รับเงินมาแล้วแล้วกดคะแนนของคนอื่น เพื่อที่จะให้คนที่จ่ายเงินได้บรรจุ นายอรรษิษฐ์ ย้ำว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรง ของกระทรวงมหาดไทยอยู่ ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ และไม่ยอมด้วยที่จะให้เสียเกียรติภูมิของกระทรวง ซึ่งเราเป็นหน่วยงานแรกที่ตรวจสอบภายใน 7 วัน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการทั้ง 5 คน ในช่วงแรก ดังนั้น การสอบไม่ได้สอบเฉพาะ 5 คนนี้ แต่มีการสอบทั้งขบวนการว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง สำหรับใครที่อยู่ในกระบวนการสอบสัมภาษณ์บ้างก็จะเรียกมาสอบกันทุกคนถูกไหม ไม่มีจุดไหนที่ความสงสัยของประชาชน จะเกินความสามารถของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เพราะเขาก็สงสัยเหมือนกัน และเราจะเป็นที่พึ่งของประชาชน

นายอรรษิษฐ์ ยังระบุอีกว่า จะมีการตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่ ทั้งหมดกว่า 400,000 คน (800,000 แผ่น) หากตรวจเสร็จสิ้นจะเรียกทันที โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน 15 วัน โดยจะเป็นการตรวจสอบเฉพาะผู้ที่สอบในปีนี้ แต่หากพบว่าปีที่ผ่านมา มีข้อมูลการทุจริตก็จะมีการไล่ตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ นายอรรษิษฐ์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ขอให้เชื่อมั่น นายนิรัตน์ ต้องทำให้ทุกอย่างโปร่งใส และรวดเร็ว และในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องสร้างความมั่นใจให้ได้