ปลัดมหาดไทย เผย นัดประชุม กสถ.นัดพิเศษ ในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.69) ถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนทันที เหตุความผิดชัดเจน สั่งปูพรมตรวจกระดาษคำตอบใหม่ 8 แสนแผ่น คาดเสร็จใน 15 วัน พร้อมจัดลำดับใหม่และเลื่อนบรรจุบัญชีสำรองแทน ยืนยันคืนความเป็นธรรมให้คนบริสุทธิ์ 9,174 คน
วันที่ 16 ก.ค.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ.พร้อมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงความชัดเจนของขั้นตอนหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. มีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 5,814 คน
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า จากการแต่งตั้ง นายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะส่วนราชการที่กำลังมีปัญหา อย่างที่ทุกคนรับทราบ ก็ต้องมีหัวที่ต้องบริหารจัดการในเรื่องนี้ ให้ลุล่วงและสำเร็จ และทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ให้เกิดความถูกต้องโดยเร็วที่สุด
ขณะเดียวกันปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวอีกว่า จากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวานนี้ และมีมติให้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนนั้น ที่ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งทุกคนเชื่อมั่นว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้ โดยที่สุด หลังจากที่มีการตรวจคะแนนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนเองได้ปรึกษากับรักษาการอธิบดีสถ. และนายบุญประสงศ์ ว่าเมื่อ ที่ประชุม กสถ.ได้มีมติในการประกาศผู้สอบแข่งขันได้ ดังนั้นผู้ที่ประกาศ ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องเพิกถอนการประกาศการบรรจุได้ ซึ่งทั้งสองคนก็เห็นว่าจะต้องเป็นไปเช่นนั้น เพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมอุกอาจ เมื่อประกาศในส่วนที่ผิด และเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ก็ต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุด เพราะฉะนั้น ในกลุ่มแรกที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามีความชัดเจน มีความผิดปกติของคะแนน ก็จะเชิญในวันพรุ่งนี้ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. เพื่อที่จะพิจารณา เราไม่รอแล้ววันนี้ เพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์ โดยที่เขาสอบมาได้ด้วยความถูกต้อง เพราะตอนนี้คนกังวลใจว่าไม่พูดถึงเขาเลย คือ 9, 174 คน ซึ่งมีคะแนนตรงกับกระดาษคำตอบคะแนนดิบที่มีการประกาศคะแนน แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร จึงต้องทำสิ่งนี้ให้กระจ่างแจ้ง เพราะที่ผ่านมามีการประกาศที่ผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และจะมีมติในการที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรก 3,621 คนในทันที หากมีมติในวันพรุ่งนี้ทันที
นายอรรษิษฐ์ ยังกล่าวว่า จะเร่งดำเนินการ ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้จะมีการตรวจคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะจัดลำดับ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ ที่จะได้รับการบรรจุในลำดับถัดไป ส่วนที่สื่อมวลชนถามเมื่อวานนี้ (15 ก.ค.69) ว่าหากมีตำแหน่งว่าจะดำเนินการอย่างไรนั้น ตนก็บอกว่า เมื่อ ทุกอย่างยังไม่โปร่ง ก็ไม่สามารถบรรจุใครได้ แต่วันนี้ เมื่อเราต้องนำคนออกจากการเพิกถอนแล้ว คนที่จะขึ้นมาใหม่ ก็ต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมด ในจำนวน 400,000 กว่าคน ก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด โดยจะให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบที่เป็นหน่วยงานกลาง และจะประกาศการจัดลำดับผู้สอบแข่งขันได้ใหม่
นายอรรษิษฐ์ ยังกล่าวว่า ทางกระทรวงมหาดไทยมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นปัญหาแค่จุดๆหนึ่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ในอดีตทุกคนทราบดี ว่าการสอบท้องถิ่น เวลามีปัญหา ก็มีการเปลี่ยนแปลง ให้ส่วนกลางเป็นคนสอบ แต่เมื่อส่วนกลางจะสอบก็ยิ่งมีปัญหาขึ้นไปอีก จึงจำเป็นต้องมีการสังคายนายกใหญ่ แต่เชื่อมั่นว่า นายนิรัตน์ที่จะมารักษาการแทนอธิบดีสถ.จะดูแลเรื่องนี้ได้อย่างดี และวันนี้เราต้องการความโปร่งใส และต้องการคนที่ยืนหยัดความถูกต้องมาทำงาน พร้อมกล่าวย้ำว่าผู้ที่มีความผิด ก็กำลังถูกสอบสวน จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามที่ได้มีการแถลงข่าวไปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้มีการพาดพิงบุคคลเพิ่มเติมขึ้นแล้ว ก็เชื่อมั่นว่า ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการไปเรื่อยๆ หาดมีหลักฐานชัดเจน และเห็นว่าทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือป.ป.ช.ก็จะแถลงเรื่องนี้ในวันนี้ด้วย และยังย้ำอีกว่าผู้ที่ผูกก็ต้องเป็นผู้แก้ในเบื้องต้น วันนี้จึงต้องมีการประชุมเพื่อให้เพิกถอนประกาศที่ตัวเองได้ประกาศ
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า วันที่ 23 กรกฎาคม คณะกรรมการก.กลาง นัดประชุมอยู่แล้ว แต่วันนี้ได้พิจารณาว่าจำเป็นต้อง ประชุม กสถ.เพิกถอนโดยเร็วที่สุด เพราะเมื่อเห็นแล้วว่าพบข้อมูลที่เชิงประจักษ์มีความผิดปกติ และคนที่ดำเนินการในเรื่องนี้ก็คือกสถ.เอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวถึง กลุ่มผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 2และกลุ่มที่ 3 จะมีการนับคะแนนใหม่ทั้งหมดว่า “อย่างที่ตนบอกคะแนนเขาดีอยู่แล้ว แต่มีการอัพคะแนนขึ้นมาเพื่อที่จะดูคะแนน เนื่องจากคะแนนเดิมดีอยู่แล้วแต่ดีการปรับขึ้นมา แต่พบว่าอยู่ในขบวนการที่ไม่ถูกต้อง การดำเนินการคดีทางอาญาถ้าสาวถึงจะไปถึงตัวเขาเอง แต่ถ้าตอนนี้กลุ่มที่ทำคะแนนได้อยู่แล้ว แต่อยู่ๆมีการอัพคะแนนให้ขึ้น แล้วจะไปปรับให้ตก ก็ต้องมีการสอบสวนและพิสูจน์กันอีกนิด สำหรับคนที่ชัดเจนว่าผิดปกติก็ต้องไปให้เร็วที่สุด เพราะคนที่อยู่โดยบริสุทธิ์ ย่อมทุกข์ร้อน เพราะไม่รู้ว่าเขาจะโดนหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นความกลุ้มใจที่สุด และหลายๆคน ยังไม่มีการพูดถึงอีก 9, 174 กว่าคน ที่เขาทำคะแนนได้ถูกต้อง แล้วยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นด้วยความบริสุทธิ์ ทำข้อสอบได้โดยไม่มีการแก้ไขอะไร ตนจึงอยากให้ความเชื่อมั่นกับคนเหล่านี้ ให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด” นายอรรษิษฐ์กล่าว
ส่วนในกลุ่มที่ 3 ที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องคะแนน จะต้องตรวจใหม่ทั้งหมดด้วยใช่หรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ทั้งกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ต้องตรวจใหม่ทั้งหมดเพื่อจัดลำดับคะแนน หลังจากนั้นจะรู้แล้วว่า ใครอยู่ในลำดับใดก็จะนำคนเหล่านี้มาบรรจุแทนการเพิกถอนการบรรจุ หากวันพรุ่งนี้มีมติ
นายอรรษิษฐ์ ยังกล่าวว่าการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้ง 800,000 แผ่น กระทรวงมหาดไทยจะเป็นแม่งาน และนำคนกลางอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นได้เข้ามาร่วมตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด กับคนที่อยู่ในบัญชี 400, 000 คน ที่เราจะต้องดูจากคะแนนดิบทั้ง พร้อมระบุอีกว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือในหลายประเด็นนอกจากการเพิกถอนการบรรจุแล้ว จะมีเรื่องของการนับคะแนนด้วย ใน 15วัน ซึ่งจำเยอะมากแต่จำเป็นต้องนับ ไม่เช่นนั้นจะคาราคาซังอยู่แบบนี้ ทุกคนก็จะถามว่าแล้วจะเอาอย่างไรต่อ จะมีการบรรจุได้หรือไม่ ตำแหน่งว่างจะทำอย่างไร
ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้มารายงานตัวกว่า 520 คน ถือว่ามีความผิดปกติหรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ถ้าไม่ได้มารายงานตัวถือว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการของราชการแล้ว ความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น ก็จะอยู่ในชั้นของ ป.ป.ช.และสอบสวนกลาง ว่าเหตุใดเมื่อสอบได้แล้วจึงไม่มารายงาน ซึ่งก็ชัดเจน แต่หากมีเหตุผลอื่น เช่น ได้งานอื่นแล้ว หรือบรรจุสองแห่ง อันนี้ก็ตอบได้อยู่ที่ตัวของเขาเอง
เมื่อถามว่า กสถ.ไม่จำเป็นจะต้องเรียกกลุ่มนี้มาชี้แจงใช่หรือไม่ เพราะเป็นกระบวนการของ ป.ป.ช. นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า กสถ. ดูหน้าที่ของตัวเองคือเรื่องของการบรรจุ แต่เมื่อมีคะแนนที่ผิดพลาด เราจะต้องเลิกบรรจุ คนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาบรรจุก็นอกเหนือหน้าที่ของ กสถ.
ส่วนกลุ่มแรก 3,621 คน นอกจากกระบวนการภายในที่มีการเพิกถอนแล้ว ต้องมีการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไม่ เพราะมีการปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผิดปกติ และจะมีการประกาศชื่อต่อสาธารณชนหรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า เมื่อมีมติแล้ว จะมีการส่งรายชื่อแจ้งไปยังจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีชื่อ และจะส่งไปยังหน่วยงานท้องถิ่น จะเปิดเผยรายชื่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ละท้องถิ่น พร้อมย้ำว่ามติที่ออกมาแล้ว ถือว่าเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของจังหวัดทำให้ประชาชนรับทราบ
นายอรรษิษฐ์ ย้ำว่าตนเองมีความเชื่อมั่นว่า ไม่มีใครเกินความสามารถในการสอบสวน ทั้งสอบสวนกลาง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ และ ป.ป.ช. ทำงานด้านการไต่สวนอยู่ ยังเชื่อว่าสุดท้ายคนทำผิด ก็จะมีเรื่องแดงออกมาเอง
สำหรับกรณีผู้เข้าสอบภาคค. โดนกดคะแนนต่ำ มีส่วนหรือไม่ที่กรรมการสอบภาคค. รับเงินมาแล้วแล้วกดคะแนนของคนอื่น เพื่อที่จะให้คนที่จ่ายเงินได้บรรจุ นายอรรษิษฐ์ ย้ำว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรง ของกระทรวงมหาดไทยอยู่ ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ และไม่ยอมด้วยที่จะให้เสียเกียรติภูมิของกระทรวง ซึ่งเราเป็นหน่วยงานแรกที่ตรวจสอบภายใน 7 วัน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการทั้ง 5 คน ในช่วงแรก ดังนั้น การสอบไม่ได้สอบเฉพาะ 5 คนนี้ แต่มีการสอบทั้งขบวนการว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง สำหรับใครที่อยู่ในกระบวนการสอบสัมภาษณ์บ้างก็จะเรียกมาสอบกันทุกคนถูกไหม ไม่มีจุดไหนที่ความสงสัยของประชาชน จะเกินความสามารถของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เพราะเขาก็สงสัยเหมือนกัน และเราจะเป็นที่พึ่งของประชาชน
นายอรรษิษฐ์ ยังระบุอีกว่า จะมีการตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่ ทั้งหมดกว่า 400,000 คน (800,000 แผ่น) หากตรวจเสร็จสิ้นจะเรียกทันที โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน 15 วัน โดยจะเป็นการตรวจสอบเฉพาะผู้ที่สอบในปีนี้ แต่หากพบว่าปีที่ผ่านมา มีข้อมูลการทุจริตก็จะมีการไล่ตรวจสอบต่อไป
ทั้งนี้ นายอรรษิษฐ์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ขอให้เชื่อมั่น นายนิรัตน์ ต้องทำให้ทุกอย่างโปร่งใส และรวดเร็ว และในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องสร้างความมั่นใจให้ได้