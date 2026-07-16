“อาสพลธ์” เดินหน้าสาวปมโกงสอบท้องถิ่น ลั่นสูงกว่าอธิบดีก็ต้องรับโทษ พบขั้นตอนส่งไฟล์คำตอบมีพิรุธ

“อาสพลธ์” ลั่นต่อให้สูงกว่าอธิบดีก็ต้องรับโทษ สาวปมทุจริตสอบท้องถิ่น ชี้ ข้อมูลไม่ตรงกันจริง เผย “กมธ.ป.ป.ช.” สอบ สถ.- กสถ.- มศว หลังพบขั้นตอนส่งไฟล์คำตอบมีพิรุธ เชื่อ ป.ป.ช. มีข้อมูล ใครแก้ไขไฟล์ เหตุมีดิจิทัลซิกเนเจอร์
วันนี้ (16 ก.ค.) คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
นายอาสพลธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทุจริตข้อสอบท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.), ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.), เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งประเด็นที่จะถามกับประธาน กสถ. สืบเนื่องมาจากผลการตรวจสอบที่คะแนนไม่ตรงกัน และเมื่อพบว่ามีการโกง แต่ทำไม กสถ. ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ถึงยังนิ่งเฉยไม่ดำเนินการเพิกถอนคนที่โกงข้อสอบเหล่านั้น และจากการประชุม กสถ. เมื่อวาน ได้มีการนำเสนอว่าจะเอาข้อมูลทั้งหมดส่งคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิกถอนรายชื่อที่ทุจริตในสัปดาห์หน้า
ส่วนเหตุผลการเชิญเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองมาวันนี้ เพราะเมื่อปี 2562 มีคดีความลักษณะเดียวกันที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่า รายชื่อผู้ผ่านกับคะแนนไม่ตรงกันคล้ายกับครั้งนี้ จึงนำมาสู่การเพิกถอนผู้รับราชการท้องถิ่นที่จังหวัดมหาสารคามในตอนนั้น จึงเชิญมาให้ข้อมูลในวันนี้เพื่อสอบถามว่า การเพิกถอนบุคคล 5,000 กว่ารายสามารถทำได้หรือไม่ หากบุคคลใน 5,000 รายนี้ ต้องการฟ้องกลับ ทางศาลมีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อไป
เมื่อถามว่า ถ้าเพิกถอน 5,000 กว่าคนนี้แล้ว และต้องขยับบัญชีสำรองขึ้นมา จะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีคนทุจริต นายอาสพลธ์ กล่าวว่า วันนี้เรามีบัญชีสำรอง ต่อให้ สถ. หรือกระทรวงมหาดไทย เป็นคนตรวจ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่อยู่ในบัญชีสำรองจะไม่โกง เพราะวันนี้เกิดการโกงขึ้นแล้ว ตนคิดว่าต้องตรวจทั้งหมดและไล่เรียงลำดับใหม่ทั้งหมด นี่เป็นที่มาที่จะตั้งคำถามไปยังประธาน กสถ. ว่า ในการตรวจไล่ทั้งหมด ทั้งกระดาษคำตอบและลำดับคะแนน จะใช้กระบวนการนานเท่าไหร่ คนที่เข้าสอบอีก 2-3 แสนราย ก็อยากรู้เช่นกันว่า หากเขาไม่ได้ทุจริตและไม่ได้โกง เขาจะได้ลำดับที่เท่าไหร่หากไม่มีการโกง ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่ขั้นตอนการตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้งหมด
ส่วนแฟลชไดรฟ์กระดาษคำตอบ ที่ขณะนี้อยู่ในมือของ ป.ป.ช. แล้ว ทาง กมธ. จะสามารถขอดูหลักฐานได้หรือไม่ นายอาสพลธ์ กล่าวว่า ไม่ได้ เรามีเพียงหน้าที่ศึกษาหาข้อเท็จจริง ส่วนที่มีการตั้งคำถามว่า เรื่องนี้มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหลายคณะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือทีมของรองนายกรัฐมนตรี เพราะนายกรัฐมนตรีต้องการข้อเท็จจริงจริงๆ หากจะให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเองก็มีข้อกังขาเยอะ จึงได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีหลายหน่วยงาน และมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นประธาน ขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้
“ไม่ว่าใครก็ตามที่ทำผิด ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ต่อให้เป็นนักการเมืองหรือข้าราชการระดับที่สูงกว่าอธิบดีก็ตาม เมื่อตรวจพบและสาวถึง ก็ต้องรับโทษ” นายอาสพลธ์ กล่าว
ส่วนที่คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ บอกว่า สถ. กับ มศว ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน เรื่องไหนที่ไม่ตรงกันนั้น นายอาสพลธ์ กล่าวว่า มศว แจ้งว่า มีการแทรกแซงจาก สถ. จึงเกิดคำถามว่าใครเป็นคนแทรกแซงและติดต่อผ่านใครใน มศว ซึ่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบฯ บอกว่า ข้อมูลนี้ได้ให้การกับ ป.ป.ช. ไปแล้ว จึงไม่ขอให้ข้อมูลกับทาง กมธ.
เมื่อวานตนได้ไปนั่งประชุมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ก็พบว่า ข้อมูลไม่ตรงกันจริง เช่น ผลสอบของกระทรวงมหาดไทย อุปกรณ์แฟลชไดรฟ์ที่บันทึกภาพกระดาษคำตอบ ซึ่งผู้รับจ้างส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีคะแนนไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลคะแนนสอบ แปลว่าคะแนนไม่ตรงกับการประกาศผลผู้สอบผ่าน และไม่พบข้อเท็จจริงว่า กสถ. ได้นำข้อมูลในแฟลชไดรฟ์มาเปรียบเทียบคะแนนกับผู้สอบผ่าน
“แปลว่า มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการประกาศผล ซึ่งทางผู้รับจ้างยืนยันว่าขั้นตอนนั้นตนไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ แต่ขั้นตอนเกิดขึ้นเมื่อผู้รับจ้างตรวจข้อสอบเสร็จแล้ว บันทึกไฟล์เสร็จแล้วก็นำมาส่งให้กับผู้ว่าจ้าง คือ กสถ. ซึ่ง กสถ. มอบอำนาจให้อธิบดี สถ. โดยอธิบดีก็เก็บไว้ในตู้เซฟ และก่อนที่จะนำมาประกาศ สถ. ได้ส่งแฟลชไดรฟ์กลับคืนมายัง มศว เพื่อให้ มศว ตีตราประทับของมหาวิทยาลัย ซึ่งในระหว่างขั้นตอนที่เอาออกมาจากตู้เซฟเพื่อเอามาที่ มศว เกิดอะไรขึ้น นี่เป็นคำถามที่ต้องการถาม สถ. ในวันนี้ และก่อนการประกาศผลผู้สอบผ่าน กสถ. มีอำนาจในการขึ้นเว็บไซต์ มีการประชุมหรือไม่ หากมีการประชุมรับรอง ทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบ เป็นความบกพร่องหรือเป็นความทุจริตอย่างไร" นายอาสพลธ์ กล่าว
เมื่อถามว่า ตอนนี้ยังไม่รู้ใช่หรือไม่ว่าใครเป็นคนแก้ไขไฟล์ในแฟลชไดรฟ์ นายอาสพลธ์ กล่าวว่า ทาง มศว ชี้แจงว่า ในการแก้ไขไฟล์จะมีดิจิทัลซิกเนเจอร์ (Digital Signature) ตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ป.ป.ช. น่าจะมีข้อมูลอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มศว เคยแถลงว่า ขั้นตอนการส่งไฟล์คะแนนคำตอบมีการส่งไปกลับสองรอบ เป็นลักษณะการล็อกสเปก TOR จากผู้รับจ้าง ซึ่งขั้นตอนตรงนี้สอดคล้องกับการที่บอกว่าคะแนนไม่ตรงกับการประกาศสอบหรือไม่ นายอาสพลธ์ กล่าวว่า แฟลชไดรฟ์หลังจากที่ สถ. ได้รับจากผู้รับจ้างแล้ว ไม่รู้ว่า สถ. เอาไปทำอะไร และส่งกลับมาให้กับผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างตีตรามหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นเงื่อนไขใน TOR ตอนแรก มศว จะไม่ทำให้ แต่ สถ. ขอร้องให้ทำ มศว จึงทำให้ก่อนที่จะส่งให้ สถ. และส่งไปยัง กสถ. เพื่อประชุมรับรองผู้ที่สอบผ่าน ซึ่งขั้นตอนระหว่างนี้เป็นอย่างไร ก็จะมีการสอบถามในที่ประชุมต่อไป
นายอาสพลธ์ ยังกล่าวอีกว่า อาทิตย์หน้าจะมีการเชิญ ป.ป.ช., ป.ป.ท., DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการปราบปรามมาให้ข้อมูล เพราะวันนี้มีข้อมูลจากคนที่จ่ายเงินแล้วสอบไม่ผ่านไปแจ้งความ จึงอยากสอบถามรายงานเหล่านี้ว่า ข้อมูลของบุคคลที่ไปแจ้งความได้นำมาประกอบการสอบสวนหรือไม่ ซึ่งอยากให้นำข้อมูลของบุคคลเหล่านี้มาสอบสวนด้วย เพราะการที่เราจะจับตัวใหญ่ได้ ต้องเริ่มจากการสอบสวนและพาดพิงสาวไปเรื่อยๆ จากชั้นล่างถึงชั้นบน และจะสอบถามทาง ป.ป.ช. ว่า สามารถขอดูข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ได้หรือไม่