“โสภณ” แจงยังไม่ส่งศาลฎีกาไต่สวน ป.ป.ช.ปมตีตกคดี “ศักดิ์สยาม” อ้างรอผล กก.ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งเมื่อวาน ปัดยื้อเวลา-ฟอกขาว

“โสภณ” เผย ยังไม่ส่งเรื่องถึงศาลฎีกา ไต่สวน ป.ป.ช. กรณีตีคำร้อง "ศักดิ์สยาม" ซุกหุ้น เหตุรอผลพิจารณาของ กก.ทรงคุณวุฒิ หลังลงนามตั้งวานนี้ ปัดกำหนดกรอบทำงาน ยันไม่ยื้อเวลา-ฟอกขาว
วันนี้ (16 ก.ค.) ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภา ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการส่งคำร้องของฝ่ายค้าน และ สว.ที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีมีมติตีตกข้อกล่าวหาคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ว่า หลังจากที่ได้รับยื่นเมื่อ 5 มิ.ย. ต้องมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการลงลายมือชื่อซึ่งพบว่า มี สว. 2 คนที่ลายมือไม่ตรง ตนต้องให้ฝ่ายธุรการส่งเอกสารสอบถามและยืนยันการลงลายมือชื่อจากทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หลังจากนั้นได้รับคำยืนยันว่าลายมือชื่อถูกต้อง เมื่อ 25 มิ.ย. ทั้งนี้ ในสัปดาห์หลังจากนั้นมีการพิจารณาร่างกฎหมาย ทำให้ตนยุ่ง และไม่ได้พิจารณา
นายโสภณ กล่าวต่อว่า จากนั้นในวันที่ 1 ก.ค. ตนถึงได้ดูรายละเอียด พบคำตอบคือกฎหมายให้ตนใช้ดุลพินิจ ซึ่งก่อนที่ตนจะใช้ดุลพินิจ ได้พิจารณาเรื่องลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งพบหลายเคสและเกิดขึ้นมาในหลายประธานรัฐสภา พบว่าใช้วิธีตั้งกรรมการ
“การพิจารณาของศาล หรือหน่วยงานต่างๆ จะเป็นไปในนามองค์กร แต่เรื่องนี้กฎหมายให้ผมใช้ดุลพินิจ แต่ผมยอมรับว่า ความรอบรู้กฎหมายมีไม่มากพอเหมือนคนอื่นน จึงใช้วิธีตั้งกรรมการ โดยเมื่อวันที่ 15 ก.ค. ตนเพิ่งลงนามตั้งกรรมการที่มีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคนในวงงานรัฐสภาจำนวน 2 คน ทั้งนี้ ยอมรับว่า กระบวนการตั้งกรรมการใช้เวลาพอสมควร” นายโสภณ กล่าว
เมื่อถามว่า การตั้งกรรมการเพื่อตัดสินก่อนใช้ดุลพินิจถูกมองว่ายื้อเวลา นายโสภณ กล่าวว่า ไม่ได้ยื้อ ไม่มีเหตุผล แต่เหตุผลคือ ใช้ดุลยพินิจอย่างไร ทำให้ตนต้องไปดูในอดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีการทำงานของกรรมการตนไม่กำหนดกรอบเวลา ปล่อยให้เป็นไปตามสมควรร หากทำเร็วก็เร็ว
“กระบวนการแนวคิดบางเรื่องเป็นไปตามกลไกกฎหมาย ความเห็นต่างกันได้ แต่ต้องหาข้อสรุปโดยหลักของกฎหมาย คือ ตัวบทของกฎหมายที่พิจารณา ส่วนคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เชื่อว่า จะไม่เอาเกียรติยศมาเล่น ส่วนที่มองว่าไม่กำหนดเวลา จะฟอกขาวให้ใครหรือไม่ เพราะผมไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไร จะรู้ได้อย่างไรว่าฟอกขาว เพราะอยู่ที่การตัดสิน” นายโสภณ กล่าว
เมื่อถามว่า การควบคุมการประชุมสภาที่ผ่านมา ถูกฝ่ายค้านมองว่าไม่เป็นกลาง นายโสภณ กล่าวว่า หากใครฟังการประชุมจะพบว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนั้นฟังไม่ขึ้น ทั้งนี้ ตนเข้าใจว่า การตัดสินของตน หากตัดสินเข้าข้างฝ่ายใด จะสร้างศัตรูอีกฝ่าย ที่ผ่านมา ตนตัดสินถูกใจฝ่ายค้าน แต่ตนบอกว่าไม่ต้องชม อย่างไรก็ดี การทำงานของตนเลือกใช้วิธียึดข้อบังคับเป็นหลัก
“ผมอยู่สภา ตั้งแต่ปี 2544 สมัยก่อนเรื่องจะจบในห้องประชุม แต่หลังๆ จบที่การแถลงข่าว ผมยึดข้อบังคับ หากชอบก็บอกเป็นกลาง คนไม่ชอบ บอกว่า ไม่เป็นกลาง ผมจึงไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นกลางหรือไม่ แต่ผมยึดข้อบังคับ” นายโสภณ กล่าว
เมื่อถามว่า สภาชุดที่แล้ว นายชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เคยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ของสมาชิก ในสภาชุดนี้ นายโสภณ จะมีการทำหนังสือถึงนายกฯ เพื่อให้มาตอบกระทู้ของสมาชิกหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ทำแล้วนายกฯ มาตอบหรือไม่ มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และอยู่ที่ข้อบังคับ ตนจะไปตำหนิท่านไม่ได้ เพราะข้อบังคับบอกว่าสามารถมอบหมายได้ จึงไม่ควรไปเปรียบเทียบยุคนี้ ยุคนั้น ต้องดูรูปธรรมที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ตนจึงไม่ชอบไปด้อยค่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ แต่ตนจะเอาผลของการกระทำ แม้แต่ในอดีตนายกฯ เคยมาหารือตนว่าจะทำอย่างไรต่อการตอบกระทู้ ตนก็บอกว่าต้องแก้ข้อบังคับ ไม่ให้เลื่อนหากต้องมีเหตุ 1 2 3 ให้ชัดเจน วันนี้กติกาบ้านเมืองจบด้วยกฎหมาย หากกฎหมายบอกทำได้ แล้วเราไม่ยอมรับกฎหมายประเทศนี้จะเดินอย่างไรต่อ