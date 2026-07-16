นายกฯ เร่งปิดดีล FTA อียู ภายในสิ้นปีนี้ ทลายกำแพงภาษีสินค้าไทยไปยุโรป ย้ำต้องบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น

นายกฯ เร่งปิดดีล FTA ไทย-อียู โค้งสุดท้าย ภายในสิ้นปีนี้ หวังส่งสินค้าไทยไปยุโรป ไร้กำแพงภาษีขวางกั้น ย้ำ ต้องบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) และสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business and Commerce: EABC) นำคณะผู้แทนกลุ่มธุรกิจจากสหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะ ที่ตึกสันติไมตรี มีการพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้าง ว่า เป็นนักธุรกิจอียู เขาเข้ามายืนยันถึงความมั่นใจต่อประเทศไทย และชื่นชมในสิ่งที่ประเทศไทยตอบสนองและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งการพูดคุยในวันนี้ ต่อเนื่องกันมาจากการที่เราพูดคุยหารือกันหลายครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเรามีการเตรียมความพร้อมในการที่รองรับการลงทุน การเข้ามาท่องเที่ยว หรือการเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าของเขา ตลอดจนการขอให้เขาช่วยสนับสนุนโค้งสุดท้ายการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-อียู ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้ว ซึ่งจะต้องปิดดีลให้ได้ภายในสิ้นปี 2569
นายกฯ กล่าวว่า เราก็ต้องเร่งสร้างความร่วมมือ เพราะที่มันช้า เพราะช่วงสุดท้ายเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างต้องไปต้องหาทางออกในข้อแตกต่างที่บางข้อมันห่างกันมาก แต่เพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้าเราจบดีลนี้ได้ มูลค่าการค้าของกันและกัน จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว โดยเราก็จะสามารถส่งสินค้าของประเทศไทยไปสนับสนุนการผลิตของยุโรปได้โดยที่ไม่มีเรื่องของกำแพงภาษีมาขวางกั้น
เมื่อถามว่า การปิดดีลในตอนนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มีเรื่องวัตถุดิบ และเรื่องเกษตรที่เราต้องบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยขอให้เขาช่วยผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า อันนี้พูดทุกวงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะไปประเทศไหนมีผู้นำมาเยือน หรือว่าเราไปเยือนต่างประเทศ ทั้งเอเชียและยุโรป ผู้นำทุกประเทศก็ให้คำยืนยันว่าจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกของ OECD ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะถ้าเราเข้าเป็นภาคีได้ ก็จะเป็นการต่อยอดไปสู่การพลัส เช่น พลัส FTA, พลัส Thailand FastPass
เมื่อถามว่า จะเข้าร่วมได้ภายในปี 2571 ตามที่ตั้งเป้าไว้ได้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เราต้องทำอย่างเต็มที่ทุกอย่างจะได้ตามเป้าหรือไม่เราไม่ใช่เป็นคนพิจารณา แต่เราก็ใส่ชุดข้อมูลเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ เข้าไปให้มากที่สุด