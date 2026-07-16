“อนุทิน” เผยบินจีน มุ่งดึงนักลงทุน AI ย้ำจีนคือมหามิตร หนุนไทยทุกเรื่องทั้งที่ร้องขอและไม่ร้องขอ

นายกฯ เผย เดินทางเยือนจีน 16-20 ก.ค.ร่วมประชุมเอไอโลก ที่เซี่ยงไฮ้ ดึงนักลงทุนมาไทย ก่อนเปิดสำนักงานบีโอไอ ที่เฉิงตู บอกจีนคือมหามิตร สนับสนุนไทยทุกเรื่องทั้งที่ร้องขอและไม่ร้องขอ
เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 16 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.ว่า การเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ไปร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก ค.ศ. 2026 ที่นครเซี่ยงไฮ้ และไปเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่นครเฉิงตู โอกาสนี้รัฐบาลจีนได้ขอให้ตนเยือนนครปักกิ่งอย่างเป็นทางการ โดยจะได้หารือทวิภาคีกับ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนจะได้พบกันอีกในหลายเวที ทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) และประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) เรื่องเอไอ เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและดูว่าจะให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้าง งานที่จะไปครั้งนี้เป็นงานใหญ่มีการกล่าวสุนทรพจน์และพบปะผู้ประกอบการด้านเอไอรายใหญ่และทำสินค้าประเภทเทคโนโลยี ดูว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรสำหรับเขาได้บ้าง เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นฐานการผลิตได้หรือไม่
นายอนุทิน กล่าวว่า โอกาสนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน จะให้ตนและคณะเข้าไปหารือที่นครเซี่ยงไฮ้ด้วยในวันที่ 17 ก.ค.ช่วงบ่าย เป็นโอกาสที่ดีที่จะไปสรุปสิ่งที่ได้หารือตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทั้งตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยือน เขาก็ซื้อข้าวเรา เราก็จะไปขอให้เขาสนับสนุนเราทั้งมิติการค้า การลงทุน มิติความมั่นคง การปราบปรามผู้กระทำผิดทางกฎหมาย
เมื่อถามว่า ขอให้ยกตัวอย่างความร่วมมือด้านความมั่นคง เรื่องการกระทำผิดกฎหมายที่จะแก้ไข นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องความมั่นคงต้องไม่ยกตัวอย่าง ต้องพูดกันเป็นระดับทวิภาคี
เมื่อถามย้ำว่า จะเห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมด้านใดบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างคืบหน้ามาโดยตลอด ประเทศจีนเป็นมหามิตรที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทุกครั้ง ไม่ว่าจะร้องขอหรือไม่ร้องขอ เราก็ต้องพูดหลายเรื่องที่เป็นทั้งความอ่อนไหว ความมั่นคง เรื่องการปราบปรามทุจริตอาชญากรรมผิดกฎหมายและเรื่องการค้าด้วย