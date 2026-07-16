นายกฯ หัวเราะหลังถูกถาม รมต.ตีปี๊บผลงานเข้าตาหรือไม่ ชม “ดูดีนะ” ให้ผู้สื่อข่าวประเมิน

“อนุทิน” หัวเราะหลังถูกสื่อถาม รมต.ออกแอกชันตีปี๊บผลงาน เข้าตาหรือไม่ บอก “ดูดีนะ” ให้ผู้สื่อข่าวประเมิน จะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในประเทศ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีครบ 1 สัปดาห์ ที่ให้รัฐมนตรีปรับการสื่อสารเรื่องผลงานขณะนี้ผลเป็นอย่างไรบ้าง ว่า ต้องให้ผู้สื่อข่าวประเมิน ตนว่าดูดีนะ เราก็จะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ เรื่องที่เป็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ
เมื่อถามว่า มีรัฐมนตรีหลายคนออกมาแอกชัน เข้าตานายกฯ หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเพียงแต่หัวเราะหึๆ ในลำคอ
เมื่อถามว่า ทีมโฆษกรัฐบาล และทีมโฆษกกระทรวงต่างๆ ทำงานเข้าตาหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ต้องทำงานกันเป็นทีม เอาผลงานเข้ามาเผยแพร่กับประชาชน อะไรที่ไม่ใช่ผลงาน อะไรที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องเอาออกมา